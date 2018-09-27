Вода не прощает ошибок: за летний сезон погибло более 40 человек В Приморье купальный сезон официально завершился 15 сентября. О том, как прошло лето-2018 с точки зрения безопасности, рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

Как отметил Леонид Маковецкий, купальный сезон был довольно напряженным для спасателей: этим летом в регион прибыло туристов больше обычного.

– Кроме того, в теплые месяцы прошло большое количество фестивалей и массовых мероприятий, проводимых в водных акваториях. Это различные заплывы, подводная охота, соревнования на яхтах и гидроциклах, виндсерфинг. По нашим подсчетам, было организовано 1517 мероприятий. Если в предыдущие годы подобные мероприятия проходили только в выходные и праздничные дни, то в этом году практически ежедневно, – отметил Леонид Маковецкий.

Всего же во время купального сезона в водных акваториях региона произошло 47 происшествий – значительно меньше, чем год назад (66 происшествий в 2017 году). Но погибло 44 человека. Как отметил главный государственный инспектор по маломерным судам, основными причинами происшествий стали купание на необорудованных пляжах, в карьерах и прочих опасных местах. Причем некоторые пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Также во время купального сезона – 2018 специалистам МЧС приходилось не раз оказывать помощь людям, которых уносило в открытое море, и спасать тех, кто попадал в шторм.

– В этом году на воде было спасено 65 человек. Необходимо помнить, что вода ошибок не прощает, поэтому, отдыхая на море, реках и озерах, стоит строго придерживаться правил безопасности, – напомнил Леонид Маковецкий.

Автор: Анна МИРОНОВА