Проблема № 17: ликвидация под контролем Ремонтные работы теплосети на улице Карла Жигура обещают завершить в начале октября

Вторую неделю автодорога на улице Карла Жигура во Владивостоке недоступна для автомобилистов и общественного транспорта – на участке дороги в районе дома № 34 идет замена труб теплотрассы. Из-за чего на автомагистрали вдоль улицы Котельникова, соединяющей площадь Баляева и район 3-й Рабочей, пробки с раннего утра до вечера. А от горячего водоснабжения временно была отключена часть домов в Первореченском районе, что вызывает недовольство граждан.

Между тем проблемы на этой территории Владивостока, включая ограничение движения и парковку автотранспорта, начались не с начала ремонта АО «ДГК» тепловой сети. Не так давно улица Карла Жигура прогремела в прямом и в переносном смысле на все Приморье. Здесь 3 августа около 11 часов вечера под дорогой взорвалась труба теплотрассы. ЧП произошло как раз по соседству с домом № 34.

По словам жильцов и охранника близлежащей автостоянки, хлопок был очень громкий, будто граната взорвалась. В результате обрушились подземные железобетонные конструкции теплоцентрали, асфальт ушел под землю, а на дороге образовалась воронка диаметром около трех метров. В нее на полном ходу угодил легковой автомобиль, водителя отвезли в больницу на «скорой».

Вскрытие магистральной теплотрассы № 17 показало, что во время гидравлических испытаний рванул свищ на изношенной трубе. К счастью, авария произошла летом, а не в отопительный период. Иначе без тепла и горячей воды в краевом центре осталось бы 300 жилых домов, в которых проживают 60 тысяч человек, а также торговые точки и объекты соцкультбыта от площади Баляева до кольца «Первой Речки» и фуникулера, включая микрорайон Голубиная Падь. И еще неизвестно, сколько времени ушло бы на восстановление подачи тепла при замерзшем грунте и минусовых температурах на улице.

…Сегодня теплотрасса на улице Карла Жигура в районе дома № 34 вскрыта в длину на 64 метра.

– Ремонт труб на данном участке сети не производился с 1984 года. Согласно плану техническое перевооружение на улице Карла Жигура тепловой сети должно закончиться не позднее 31 октября, включая благоустройство территории и восстановление асфальтового покрытия дороги. Окончание монтажа трубопровода запланировано на 10 октября. Все работы идут согласно графику. Не в наших интересах оставлять здесь развалины на долгое время, – рассказал «В» Алексей Старцев, главный инженер СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Работы по замене износившихся труб диаметром 800 мм на новые диаметром 820 мм выполняет подрядная организация ООО «НТС ГРУПП». Эта же компания производила замену труб теплоцентрали на улицах Борисенко и Фадеева, где работы были выполнены раньше оговоренного контрактом срока. И, по словам Алексея Старцева, качественно.

– За неделю подрядчик выполнил порядка 60 % земляных работ и 50 % – демонтажных. Параллельно производится комплектация объекта материалами, изготовление заготовок и укрупнение узлов труб. Мы уверены, что реконструкция теплотрассы не затянется и из-за этого не будет срыва начала отопительного сезона во Владивостоке. Конечно, жители города испытывают неудобства из-за перекрытия проезжей части дороги. Но иначе нельзя, слишком большой объем работ. Кроме того, это сделано ради безопасности автомобилистов и пешеходов. Конечно, на улице Аллилуева между домами есть объездная дорога, но она тоже сейчас забита. Я сам живу в этом районе, и даже когда мы не перекрывали дорогу на Жигура, здесь всегда плотное движение, – подчеркнул главный инженер СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Действительно, работы на объекте около дома № 34 не прекращаются в выходные дни и даже в пасмурную погоду. Если, конечно, с неба не льет как из ведра. Морось и мелкий дождь рабочим не помеха. Ежедневно на замене труб теплоцентрали задействовано до десяти человек плюс восемь единиц тяжелой техники: колесные подъемные краны, экскаватор, самосвалы, грузовики. Как уверил Алексей Старцев, если будет необходимо, ремонтные бригады усилят новыми специалистами. Кроме того, благодаря новым технологиям (в частности дополнительной гидроизоляции железобетонных конструкций канала) увеличится продолжительность срока службы теплосети.

Кстати, после перекрытия дороги в районе улицы Карла Жигура в некоторых местных СМИ появились обращения к энергетикам проводить профилактические работы на теплоцентрали в летний период, а не накануне холодов. По словам специалистов, эти призывы можно расценивать как популистские лозунги непрофессионалов. Поскольку порывы труб и опасные свищи можно обнаружить только во время гидравлических испытаний перед началом отопительного сезона. По аналогии с батареями центрального отопления в квартире. Пока в них не подадут воду, вы не узнаете, протекают они или нет.

Как рассказали «В» в пресс-службе АО «ДГК», на улице Карла Жигура ремонтные работы тепловых сетей ведутся не первый год, но каждый раз меняются участки. За один сезон сделать все не получается из-за огромной протяженности участка, поэтому делают этапами. Только за два года поменяли 800 метров. Перекладка теплотрассы повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем.

Кстати, по оценке специалистов, в городе изношено 90 % существующих магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, поэтому их реконструкция и замена – одна из самых актуальных задач городского хозяйства. Для ее решения по поручению главы столицы Приморья Виталия Веркеенко разработана программа развития систем инженерной инфраструктуры Владивостокского городского округа. В программе предусмотрена модернизация тепловых и электрических сетей, а также мероприятия по снижению их аварийности. За три года планируется заменить 15 тысяч метров теплотрассы. Благодаря этому количество порывов на водоводах снизится более чем на четверть (27 %). А также значительно уменьшится объем работ по благоустройству: многонедельных раскопок в городе станет меньше.

Автор: Сергей КОЖИН