Среди пришельцев вегетарианцев не бывает Самые интересные кинопремьеры в кратком обзоре «В»

Эта неделя выдалась чрезвычайно богатой на новинки. Зрителей ждут боевики, криминальные и авантюрные комедии, триллеры, драмы и даже биография российского художника-концептуалиста.

«Хищник» (18+)

Главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

«Девица» (16+)

Самуэль Алабастер – ковбой-нарцисс, педант, который не умеет пить виски и даже войти в салун не может эффектно, запутавшись в ремне от гитары. Его верный соратник – ковбой Генри, выдающий себя за миссионера-проповедника. Когда-то посреди пустыни измученный жизнью пастор отдал ему потрепанную Библию и полное обмундирование священника. Проповеди Генри слушают разве что крабы – большую часть времени пастор валяется на пляже мертвецки пьяным. Комедийный вестерн, где высмеиваются жанровые клише и стереотипы.

«Счастья! Здоровья!» (16+)

Три влюбленные пары – татарская, армянская и русская – готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для одних свадьба – это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, другой паре ставится непременное условие – провести торжество в Армении, а у третьей есть свой скелет в шкафу в лице бывшего парня невесты, недавно вернувшегося из тюрьмы. Зато гости отрываются от души, а у зрителей фильма «Счастья! Здоровья!» есть уникальная возможность побывать сразу на трех свадьбах.

«Мир принадлежит тебе» (18+)

Криминальный талант он унаследовал от гламурной матери, изящно опустошающей лучшие бутики Франции, страстно увлекающейся азартными играми и искусно манипулирующей всеми вокруг, и отца, который не так давно наводил шороху на весь Париж. Но молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на берегу океана с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме и папе…

«Багровая мята» (18+)

Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает вершить справедливость сама: очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть – это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь.

«Бельканто» (16+)

Оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга…

«Бедные люди. Кабаковы» (16+)

Фильм снят к 85-летию Ильи Кабакова, ключевой фигуры московской концептуальной школы. Вместе с женой и соавтором Эмилией художник рассуждает о неофициальном искусстве в СССР, появлении московского концептуализма, о своей эмиграции в Европу и США и о том, как он получил всемирное признание.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ