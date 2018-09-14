«Адмирал» не преодолел Урал и утонул в «Амуре» Владивостокский «Адмирал» продолжает выездную серию в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Удачно стартовав на западе победой над «Сочи», далее «моряки», продвигаясь на восток, все свои матчи только проигрывали. За последние пять дней у них состоялось еще два поединка – в Екатеринбурге и Хабаровске.

«Автомобилист» наехал на «моряков»

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге на льду хоккейного комплекса «Уралец» у наших земляков были шансы на положительный результат. Но игра, державшая в напряжении 5,5 тысячи зрителей все 60 минут, расставила все по своим местам уже на завершающем этапе.

«Автомобилист» со стартового свистка устремился в атаку. Наш вратарь Антон Красоткин буквально с первых минут принялся выручать команду. А вот когда стартовый натиск хозяев поутих, «Адмирал» открыл счет. Это Иван Мищенко отправил шайбу в сторону ворот хозяев, а Василий Стрельцов в одно касание переправил ее в сетку – 0:1. До перерыва команды продолжили обмениваться атаками, но голов больше не случилось.

Во втором периоде хозяева, поддерживаемые переполненными трибунами, увеличили давление на ворота «моряков», но Антон Красоткин сумел с помощью приморских полевых игроков отразить или блокировать все 17 бросков в створ.

Держались приморцы и первые 12 минут третьего периода. На большее их не хватило. Вначале «водитель» (так часто называют членов команды «Автомобилиста») Найджел Доус сравнял счет, а через две минуты уралец Анатолий Голышев вывел «Автомобилист» вперед – 2:1. Далее «Адмирал» остался втроем, но выстоял. Затем снял вратаря, однако отыграться не сумел. Обидное поражение на излете поединка.

В дальневосточном дерби победили хабаровчане

Для «Амура» поединок с «Адмиралом» 12 сентября был дебютным домашним матчем в нынешнем сезоне. Он стал для всего Хабаровска настоящим хоккейным праздником. Еще за сутки до игры в кассах был продан последний билет на трибуны «Платинум-арены», вмещающей почти шесть тысяч зрителей.

Кстати, сам Дворец спорта за лето был основательно реконструирован. И «Амур» на лед вышел в новой оранжевой форме, украшенной рисунком рычащего тигра. Что касается прогнозов, то эксперты заявляли, что в этой встрече нет явного лидера. У болельщиков «моряков» теплилась надежда на положительный исход матча, ведь в августе в двух товарищеских поединках мы были сильнее своих соседей.

Команды сразу взяли отличный темп, в котором чуть более комфортно чувствовали себя хозяева. Приморцев в начале первого тайма стали удалять за различные нарушения. Этим воспользовались хозяева. Вначале Игорь Руденков забросил первую шайбу «Амура» в большинстве в нынешнем сезоне, а затем Томаш Зогорна не оставил шансов Никите Серебрякову – 2:0.

К чести «Адмирала», пропущенные шайбы не отправили команду в нокдаун. Владивостокские спортсмены продолжили гнуть свою линию и добились своего. В одной из контратак ветеран нашей команды Сергей Коньков направил шайбу в сторону ворот соперника. Она оказалась полной неожиданностью для хабаровского вратаря Евгения Аликина, срикошетив от его конька в сетку, – 2:1.

Команды во втором периоде поочередно продолжили тревожить вратарей. На 27-й минуте амурский нападающий Томаш Зогорна сделал ювелирную передачу через всю площадку на Александра Горшкова и тот забил шайбу в пустой угол «Адмирала». Формально гол был забит в равных составах, но пятый полевой «моряков», вышедший со скамейки штрафников, элементарно не успел добежать до места событий.

В третьем периоде инициативой владел «Адмирал», пытаясь отыграться. В концовке и вовсе менял своего вратаря на шестого полевого игрока. Но в обороне хабаровчане действовали внимательно и уверенно довели матч до победы.

Удивительно, но за один поединок приморцы умудрились получить сразу несколько необычных удалений: за симуляцию (против «моряка» был применен силовой прием, судья посчитал, что приморец изображает сильную боль, чтобы удалили соперника с поля), за сдвиг ворот и за задержку игры.

Второй раунд дальневосточного дерби состоится уже сегодня в Хабаровске. Вновь на «Платинум-арене» сойдутся «Амур» и «Адмирал». Остается надеяться, что наши земляки возьмут реванш в пятничном повторном дерби.

Автор: Николай КУТЕНКИХ