Победу определило пенальти В рамках спортивной программы ВЭФ-2018 во вторник на стадионе «Динамо» состоялся международный товарищеский футбольный матч: «Луч» встречался с китайским клубом «Яньбянь Фудэ».

Спортивный коллектив из провинции Цзилинь выступает во второй лиге национального первенства Китая (хотя несколько лет назад сражался в высшей лиге КНР). Характерной особенностью этой команды является преимущественное комплектование из игроков корейской национальности.

Соперники знакомы друг с другом. Нынешним летом в межсезонье главная команда Владивостока ездила в гости в Яньцзи. Тогда встреча завершилась нулевой ничьей. Поэтому сейчас стороны, пытаясь завершить начатое противостояние, стремились показать свое преимущество. Но при этом придерживались джентльменского поведения, избегая физических столкновений и грубости, чтобы не допустить травм.

Но главное заключалось в другом: оба тренерских штаба имели возможность проверить в деле ближайший резерв и дать игровую практику футболистам, недостаточно загруженным в своих чемпионатах. Наставник «Луча» Рустем Хузин в первом и во втором таймах полностью пропустил весь свой состав, дополнительно введя в него сразу семь игроков молодежной команды. Интересно, что китайские партнеры поступили точно так же.

В первом тайме игра была практически равной. Гости больше владели мячом, в основном за счет коротких передач. Однако опасные моменты чаще создавали хозяева. Увы, с их реализацией у «тигров» вновь, как и в матчах Футбольной национальной лиги, возникли серьезные проблемы. Справедливости ради отметим великолепную игру вратаря «Яньбянь Фудэ», который несколько раз спасал команду. В итоге на перерыв соперники ушли при счете 0:0.

После перерыва игра проходила уже под диктовку хозяев, но воплотить свое преимущество в голы приморцы так и не смогли. Было несколько интересных индивидуальных проходов «тигров», была парочка запоминающихся ударов по воротам. Однако счет на табло так и остался сухим.

В результате для выявления победителя матча пришлось прибегнуть к серии пенальти из пяти ударов с каждой стороны. Голкипер «желто-синих» Денис Вамбольт отразил один удар, еще дважды китайцы послали мяч мимо ворот. В свою очередь, вратарь гостей отбил два удара и трижды доставал мяч из сетки ворот. Это и принесло победу нашим землякам со счетом 3:2.

Впрочем, в таких поединках проигравших не бывает. Победила дружба!

Автор: Николай КУТЕНКИХ