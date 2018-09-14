Дворы оценят за их благоустройство и комфортность Победители и призеры городского конкурса «Доступная среда» получат спортивно-игровой комплекс, детскую площадку и парковый диван.

Те управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, которые заботятся о своих жителях и создают комфортные условия во дворах и домах, будут отмечены этими ценными подарками от городской администрации.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города рассказали, что за звание победителей будут бороться 13 владивостокских многоквартирных домов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в числе соискателей – дома на Харьковской, 3, Адмирала Горшкова, 22, Леонова, 66, Тухачевского, 38, 56, 60 и 68, Бестужева, 21, Черняховского, 5в, Крыгина, 40, Четвертая, 6б, Нейбута, 137 и 139.

«19 и 20 сентября конкурсная комиссия при осмотре домов и дворов конкурсантов выставит оценки и определит победителей и призеров», – сообщили специалисты.

Оценивать дворы будут за их благоустройство, наличие зон отдыха и игровых площадок для детей, наличие пандусов для маломобильных граждан, поручней на лестничных маршах, широких дверных проемов и другого. Комфортные условия должны быть созданы для различных маломобильных категорий – мамочек с колясками, пожилых и людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.

Напомним, что определит победителей и призеров специальная комиссия, в состав которой вошли представители обществ инвалидов города и специалисты администрации города.

«Для победителя конкурса в этом году подготовлен новый спортивно-игровой комплекс, для серебряного призера – качели, а для бронзового – парковый диван», – добавили специалисты.

Автор: Отдел новостей «В»