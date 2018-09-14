Дорожные знаки приводят в порядок Бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно выполняют работы по обслуживанию и замене дорожных знаков во Владивостоке.

С начала 2018 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено около 1000 знаков и информационных табличек, сообщили в пресс-службе мэрии.

В августе бригады СГТ установили 59 новых знаков и информационных табличек, провели обслуживание (установку дополнительных креплений, помывку и окрашивание) более 120 знаков, добавили в управлении дорог и благоустройства.

Работы по обновлению дорожных знаков прошли на улицах Давыдова, Шуйской, Адмирала Фокина, Кубанской, Русской, Бестужева, Чкалова, Успенского, Окатовой, Русской, Космонавтов и других. Знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, приближении и границах наземных пешеходных переходов и т. д.

Кроме того, бригады СГТ выполняют обрезку крон деревьев в зоне обзора дорожных знаков. В августе такие работы проведены по 27 адресам: на ул. Героев Хасана, Борисенко, Чапаева, Кирова, Магнитогорской, Русской и других.

Автор: Отдел новостей «В»