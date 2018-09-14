Депутаты города озвучили перспективы Владивостокской крепости На заседании рабочей группы по туризму, прошедшем в думе города, участники мероприятия обсудили вопросы об использовании объектов Владивостокской крепости в туристических целях.

На заседании председатель Приморского регионального отделения общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Эдуард Смирнов сообщил об инициативах органов государственной власти по вопросам сохранения и использования объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости» и их результатах.

По его словам, в 2017 году администрация края направила в адрес Министерства культуры РФ и президента России обращение о создании на территории Владивостокской крепости историко-культурного музея-заповедника федерального значения. Эта инициатива была поддержана, и в соответствии с протоколом совещания в Минкультуры РФ до 15 сентября текущего года должна быть создана межведомственная группа, в которую войдут представители министерств культуры, обороны, администрации Приморского края, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Российского военно-исторического общества, Ростуризма, Союза музеев России. Рабочая группа должна подготовить концепцию развития музея-заповедника и определить перечень объектов Владивостокской крепости, которые войдут в его состав. В решении этих вопросов будет участвовать также региональная межведомственная группа. На рабочем совещании под председательством вице-губернатора Приморского края Константина Межонова были рассмотрены вопросы о техническом и санитарном состоянии объектов Владивостокской крепости, об обеспеченности их необходимой инфраструктурой, о регистрации объектов в едином государственном реестре недвижимости, формировании земельных участков для эксплуатации памятников истории, об обременении, связанном с заключением арендных договоров. На Восточном экономическом форуме планируется заключение соглашения между администрацией Приморского края и Министерством культуры РФ о взаимодействии по созданию музея-заповедника Владивостокской крепости. «В состав Владивостокской крепости входят 122 объекта: форты, редуты, опорные пункты, батареи, инфраструктурные объекты и коммуникации, состоящие из двух или более сооружений, в целом насчитывается более 500 фортификационных сооружений. На первом этапе будут определены объекты, которые составят ядро музея-заповедника. Ключевыми объектами могли бы стать Назимовский и Поспеловский комплексы, учитывая их техническое состояние, компактность расположения, транспортную доступность. В дальнейшем все фортификационные сооружения должны войти в состав музея-заповедника, так как Владивостокская крепость представляет ценность как единый комплекс», – подчеркнул Эдуард Смирнов.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик, вошедший в состав региональной рабочей группы, отметил: «Музей-заповедник сможет осуществлять научно-исследовательскую, образовательную, просветительскую, экскурсионную деятельность, выполнять природоохранные функции, обеспечивать сохранность объектов исторического и культурного наследия. Рабочая группа по туризму при думе города внесет свои предложения в концепцию развития музея-заповедника Владивостокской крепости. Но уже сейчас ее объекты необходимо включать в экскурсионные маршруты, проводить на них мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организовывать события, как, например, фестиваль «Владивостокская крепость».

Члены рабочей группы обсудили предложения по формированию экскурсионных маршрутов на форты Поспелово, № 7, 11, 12, батареи Великокняжескую, Петропавловскую, Безымянную, Назимовскую, № 13, пороховой погреб №1. В то же время отметили необходимость улучшения транспортной и пешеходной доступности, состояния видовых площадок, объектов экскурсионного показа.

Председатель рабочей группы по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны «Владивостокская крепость» Валерий Калюжный напомнил, что на четвертом Гражданском форуме, проведенном Думой Владивостока в мае текущего года, было принято решение о размещении на сайте «Российская общественная инициатива» инициативы о восстановлении объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости». Данная инициатива прошла предварительную экспертизу и 29 августа выставлена на сайт для голосования. На сегодняшний день за инициативу подано 537 голосов. Для рассмотрения ее на федеральном уровне необходимо набрать не менее 100 тысяч голосов. Голосование продлится до 29 августа 2019 года. Если инициатива о восстановлении Владивостокской крепости наберет необходимое число голосов, она может войти в одну из государственных программ в сфере туризма, культуры или патриотического воспитания и на развитие крепости могут быть выделены средства федерального бюджета.

Подводя итоги заседания, Андрей Брик отметил: «Рабочая группа продолжит рассматривать актуальные вопросы развития туризма, который должен стать одной из перспективных отраслей экономики города, а Владивостокская крепость – ключевым туристическим объектом, который повысит туристическую привлекательность приморской столицы, будет способствовать увеличению внутреннего и въездного туристического потока».

Автор: Отдел новостей «В»