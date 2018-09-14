Ремонт теплотрассы ограничит движение по улице Карла Жигура С 15 сентября будут ограничены движение и парковка автотранспорта на улице Карла Жигура в районе дома № 34. Это связано с проведением АО «ДГК» ремонта тепловой сети, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение продлится до 18 ноября включительно. В течение данного периода объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Аллилуева, Котельникова, Карла Жигура, Стрелочной. Подрядная организация – ООО «НТС ГРУПП» – обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты в соответствии с утвержденной на время проведения работ схемой организации дорожного движения, добавили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, что все мероприятия, которые требуют проведения земляных работ во Владивостоке, оформляются ордером и отражены на Геоинформационном портале – карте с различного рода информацией. В разделе «Ордера-2018» видно, на каких участках улиц ведутся земляные работы, и размещена подробная информация о сроках и субъекте проведения работ.

Портал maps.vlc.ru создан с целью повышения открытости органов власти. Изначально карта была задумана в помощь специалистам администрации города. Однако многочисленные запросы журналистов и вопросы горожан говорят о том, что людям важно владеть информацией подобного рода. Поэтому доступ к порталу открыт для всех желающих. С помощью портала любой горожанин может узнать, например, насколько законна стройка во дворе дома или что собой представляет гостевой маршрут. Работа над порталом продолжается. В него вносят необходимые дополнения и коррективы для более удобного использования.

Автор: Отдел новостей «В»