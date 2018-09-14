Подарок, которого ждали 40 лет Новая лестница в два пролета появилась на улице Карьерной благодаря шефской помощи Владивостокского бутощебеночного завода жителям микрорайона

Радостное событие произошло около дома № 24 в минувшую среду. По словам местных жителей, несколько лет они упрашивали руководство своей управляющей компании заменить железобетонную лестницу, разрушившуюся от времени, и всякий раз получали один и тот же ответ: «На ремонт нет денег».

Ступени настолько раскрошились, что местами даже не угадывались. Особенно тяжело приходилось маломобильным гражданам и мамочкам с колясками: лестница не была оборудована пандусами. Зимой, когда лестница покрывалась льдом и снегом, сооружение становилось и вовсе неприступным.

Сегодня все изменилось, на новой лестнице установлен пандус для детских и инвалидных колясок.

Как рассказали «В» жильцы дома № 24 на улице Карьерной, этого подарка они ждали 40 лет.

– На эту лестницу замыкаются три дома – 26-й, 28-й и наш, 24-й. Мы 40 лет живем в этом доме, и ни разу лестницу не ремонтировали. И ее бы никто и не сделал, если бы не наш сосед, Владивостокский бутощебеночный завод. Но вы сами видите, что все возможно, когда есть желание помочь соседям, – говорит старожил дома № 24 Людмила Витман.

Она добавила, что бутощебеночный завод сэкономил приличную сумму для управляющей компании, которая обслуживает жилые дома на улице Карьерной.

Необходимо отметить, что лестница – не единственный подарок, преподнесенный предприятием жителям домов на улице Карьерной. «В» уже рассказывал о новой подпорной стене, также возведенной специалистами ВБЩЗ около дома № 24, которую так и не смогла построить управляющая компания. Полуразрушенная подпорная стена не могла сдерживать дождевые потоки: грязь и мусор со склонов вместе с водой затеками прямо в подъезды.

Сейчас эта проблема ликвидирована. В ближайшее время жильцы дома № 24 планируют раскрасить подпорную стенку или украсить ее граффити, чтобы она смотрелась веселее. Для росписи по бетону граждане планируют пригласить учащихся художественного училища.

Здесь же, на улице Карьерной, благодаря шефской помощи ВБЩЗ появились скамейки для болельщиков на хоккейной коробке, а также ограждение и две детские площадки возле домов № 26 и 30, о чем давно мечтали местные ребятишки и их родители.

Между тем такие добрососедские отношения между жителями микрорайона и Владивостокским бутощебеночным заводом прошли через многолетние тернии и конфликты.

По словам управляющего ВБЩЗ Андрея Новикова, прочный дружественный альянс сложился между предприятием и жильцами домов на улице Карьерной после того, как администрацию Приморского края возглавил Андрей Тарасенко.

– Благодаря содействию главы региона был разрублен гордиев узел проблем, образовавшийся при его предшественнике. Этот узел так сильно заплелся, что мы долгое время не могли найти никакого решения, чтобы его распутать, – говорит Андрей Новиков. – Врио губернатора оперативно нашел выход из положения. Андрей Тарасенко занялся решением нашей проблемы через неделю после своего назначения. И поступил как настоящий государственник. Который понимает значение для Приморья производственных предприятий, вносящих большой вклад в экономику региона и обеспечивающих рабочими местами население. И для которого не менее важно обеспечить комфортность проживания приморцев. Мне позвонили из краевой администрации. Когда я начал докладывать Тарасенко, что и как, выяснилось, что он в курсе сложившейся ситуации. И сказал, что краю дорог завод, который фактически построил Большой Владивосток. Но дороги и жители, проживающие на улице Карьерной, по соседству с нашим предприятием. Поэтому выход только один – выстроить добрососедские взаимоотношения и относиться внимательно друг к другу. Что мы и сделали.

Мы встретились с жителями улицы Карьерной, поговорили, нашли точки соприкосновения интересов, после чего взяли шефство над микрорайоном, соседствующим с нашим предприятием. Мы – не временщики, а такие же жители Владивостока. Мы пришли сюда всерьез и надолго. Мы – земляки.

Слова управляющего ВБЩЗ Андрея Новикова подкреплены делами. Потому что решение социальных проблем – внештатное направление деятельности предприятия, которое он возглавляет. Еще в прошлом году работники завода буквально с нуля построили лестничный марш на улице Снеговой, и теперь у местных жителей есть возможность комфортно подняться к автобусной остановке. Не забывает предприятие и поселок Заводской, на территории которого находится Дробильно-сортировочный завод.

– Каждый год заключаем соглашения с администрацией Артемовского городского округа, предварительно обсуждая, сколько необходимо продукции, которую выпускают наши предприятия, на какие объекты, какой номенклатуры. Подписываем соглашение, открываем заказ и в течение года беспрепятственно отпускаем необходимые объемы в виде спонсорской помощи.

Кроме того, по просьбе главы территориального управления «Заводской» выделяем поселку дорожную технику и материалы на подсыпку дорог. Любое обращение к нам жителей или администрации тех районов, где мы территориально располагаемся, не остается без ответа. В этом, собственно говоря, и заключается главный принцип деятельности компании «Востокцемент» – работать для людей, быть полезными не только для тех, кто использует нашу продукцию, но и для тех, кто находится рядом с нами, – рассказал «В» Андрей Новиков.

Автор: Сергей КОЖИН