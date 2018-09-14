Каким урожаем богата осень, выяснится на ярмарке Сегодня и завтра, 14 и 15 сентября, во Владивостоке будет работать традиционная общегородская сельскохозяйственная ярмарка, сообщили в пресс-службе мэрии.

На центральной площади города свой урожай представят более 300 фермеров и товаропроизводителей. Осенью в Приморье традиционно собирают основной урожай яблок, свеклы, моркови и тыквы. А из ягод уже созрел кишмиш, арбузы и дикий приморский виноград. Желтые тыквы, ароматный мед, лук и чеснок, а также ягоды, выпечку, мясную и молочную продукцию можно будет приобрести на главной городской ярмарке.

14 сентября ярмарка будет работать с 8 до 19 часов. В субботу, 15 сентября, – с 9 до 17.

Автор: Отдел новостей «В»