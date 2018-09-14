Евгений Костюков – за стабильное развитие Приморья В минувшую среду, 12 сентября, Евгений Костюков, депутат Законодательного собрания Приморского края провел в общественной приемной встречу с избирателями. На встречу пришли более 30 человек, большинство из них – старшие по домам.

Общественные приемные – один из вариантов прямого диалога избирателей с депутатом, а иногда чуть ли не последняя инстанция в защите своих прав. Спектр поступивших вопросов был широк: цены и тарифы на услуги ЖКХ, включение в квитанции необоснованных платежей, недобросовестная работа управляющих компаний, разбитые внутриквартальные дороги, конечно, пенсионная реформа.

По словам Евгения Костюкова, каждый прием граждан для него – своего рода отчет перед избирателями и контроль «работоспособности» законов. «Радует, что решения большинства озвученных сегодня проблем уже законодательно урегулированы. Что касается обращений по моему избирательному округу, лично под моим контролем ведется работа по оформлению земли под детскую площадку на территории ТОС «Спутник», решается вопрос о строительстве моста через Вторую речку, по личному указанию врио губернатора Андрея Тарасенко закрыт мусоросжигательный завод. Через диалог с избирателями мы вместе участвуем в формировании программ для жителей Приморского края».

На приеме обсудили и предстоящий второй тур по выборам губернатора края. Старшие по домам отметили, что хотят, чтобы Приморье развивалось и становилось экономически более сильным и социально ответственным регионом.

По словам депутата, избиратели должны видеть и знать перспективы развития Приморского края. «Мы должны выбрать такого человека, который определит верный курс развития региона», – прокомментировал Евгений Костюков.

Автор: Отдел новостей «В»