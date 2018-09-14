Играли в попрошаек Во Владивостоке полиция привлекла к ответственности родителей несовершеннолетних, занимавшихся попрошайничеством.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, стражи порядка проверили размещенную в СМИ и социальных сетях информацию о том, что в одном из торговых центров города двое несовершеннолетних просят денег у прохожих.

Было установлено, что 8-летняя девочка и 11-летний мальчик являются соседями, проживают в благополучных семьях. Попрошайничество дети воспринимали как игру.

Инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции Первомайского района провели с детьми и их родителями профилактическую беседу.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Автор: Отдел новостей «В»