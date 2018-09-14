Стал участником ВЭФ – получил прививку

Все участники Восточного экономического форума могли при желании сделать бесплатную прививку от гриппа.

14 сент. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4397 (6102) от 14 сент. 2018

Как сообщила администрация края, вакцинацию проводили на стенде Роспотребнадзора. Перед этим всем, кто отважился сделать прививку, проводили обязательный медосмотр, а после выдавали сертификат.

Пример ответственного отношения к своему здоровью подали глава Ростуризма Олег Сафонов и министр транспорта Евгений Дитрих – они теперь надежно защищены от гриппа. 

– Вакцинация на форуме во Владивостоке стала уже традицией. Год назад именно в рамках ВЭФ я уже делал прививку от гриппа. Хочу отметить, что весь год прекрасно себя чувствовал. Поэтому накануне нового зимнего сезона хочу повторить этот полезный опыт, – заявил Сафонов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что 45 % россиян будут привиты от гриппа за счет бюджета. Первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018–2019 годах ожидается в основном грипп В и грипп А H3N2 и H1N1.

Автор: Отдел новостей «В»