Стал участником ВЭФ – получил прививку Все участники Восточного экономического форума могли при желании сделать бесплатную прививку от гриппа.

Как сообщила администрация края, вакцинацию проводили на стенде Роспотребнадзора. Перед этим всем, кто отважился сделать прививку, проводили обязательный медосмотр, а после выдавали сертификат.

Пример ответственного отношения к своему здоровью подали глава Ростуризма Олег Сафонов и министр транспорта Евгений Дитрих – они теперь надежно защищены от гриппа.

– Вакцинация на форуме во Владивостоке стала уже традицией. Год назад именно в рамках ВЭФ я уже делал прививку от гриппа. Хочу отметить, что весь год прекрасно себя чувствовал. Поэтому накануне нового зимнего сезона хочу повторить этот полезный опыт, – заявил Сафонов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что 45 % россиян будут привиты от гриппа за счет бюджета. Первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018–2019 годах ожидается в основном грипп В и грипп А H3N2 и H1N1.

Автор: Отдел новостей «В»