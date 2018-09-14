На «Улице Дальнего Востока» – социальный день Одно из ключевых событий программы ВЭФ-2018 – выставка «Улица Дальнего Востока». С 11 по 13 сентября она работала только для участников и гостей форума. Сегодня, 14 сентября, на «Улице…» – «Социальный день», в ходе которого будут организованы экскурсии для инвалидов, пенсионеров и ряда других категорий граждан, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В пятницу, 14 сентября, администрация города организует экскурсию на «Улицу Дальнего Востока». Познакомиться с представленными экспозициями смогут 118 ветеранов, инвалидов и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций», – сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Напомним, что продолжить работу выставки и рыбного рынка после закрытия официальной программы ВЭФ, открыть все павильоны для жителей и гостей Владивостока на все выходные дни – с такой инициативой к регионам и организаторам проекта обратился глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Посетить «Улицу Дальнего Востока» все желающие могут 15 и 16 сентября. Кроме того, у павильона Приморского края в эти дни по поручению Виталия Веркеенко будет организована культурная программа, где выступят лучшие творческие коллективы муниципальных учреждений культуры Владивостока. Посетить концерт можно будет:

– 15 сентября с 11.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00;

– 16 сентября с 13.30 до 15.00 и с 16.30 до 17.00.

Автор: Отдел новостей «В»