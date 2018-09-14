Японо-российским отношениям прочат безграничные возможности Премьер-министр Японии отметил успешный опыт сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке, в том числе во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Синдзо Абэ привел в пример пилотный проект установки адаптивных светофоров и открытие медицинского центра «Хокуто» в приморской столице в своем выступлении на пленарном заседании IV Восточного экономического форума.

В первую очередь японский лидер поблагодарил президента России за приглашение во Владивосток. Впервые Синдзо Абэ посетил ВЭФ в 2016 году, тогда премьер-министр Страны восходящего солнца довольно эмоционально высказался о Владивостоке, предложив президенту России Владимиру Путину совместно сделать приморскую столицу еще красивее. С тех пор нашим странам удалось добиться серьезных успехов в реализации совместных проектов, подчеркнул премьер-министр Японии.

«Японо-российские отношения таят в себе безграничные возможности. Наши договоренности последовательно реализуются, наши отношения переживают период продвижения вперед и беспрецедентного ускорения. На сегодняшний день у нас уже более 150 совместных проектов, более половины из них уже реализуются», – подчеркнул японский лидер.

В качестве примера премьер-министр Синдзо Абэ продемонстрировал участникам пленарного заседания видеоролик о реализации совместных проектов на Дальнем Востоке, в том числе во Владивостоке, назвав город «воротами в АТР».

В видеоролике рассказывалось в том числе об открытии медицинского центра «Хокуто» и установке пилотных «умных» светофоров, которые сейчас тестируют на одном из самых сложных перекрестков самого автомобилизированного города в России.

В числе приоритетных для совместной реализации проектов он также назвал проекты в сфере жилищного строительства, утилизации отходов и туризма.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что именно приморская столица намерена стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества.

«Владивосток занимает особое место в развитии российско-японских отношений. Со Страной восходящего солнца его связывает не только географическая близость, но и исторически сложившиеся тесные связи. Удобная логистика, прямое авиасообщение, льготы для резидентов свободного порта Владивосток и региональных инвестпроектов, возможности специального административного района на острове Русском, упрощенный визовый режим для граждан 18 иностранных государств позволят быстро и эффективно реализовывать совместные проекты в столице Приморья. В последние годы сотрудничество между нашими странами активно развивается, и Владивосток играет в этом одну из ключевых ролей. Японская организация по развитию внешней торговли Jetro рассматривает возможность открытия здесь третьего в России представительства. Японский бизнес заинтересован в реализации масштабных проектов в приморской столице. Надеюсь, что это только начало большого совместного пути», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Автор: Отдел новостей «В»