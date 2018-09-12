Половинка моя, не чужая ли ты? Кармическая связь между мужчиной и женщиной: как определить ее по дате рождения

Если во время знакомства с человеком у вас возникло ощущение, что вы знаете его всю жизнь, возможно, вы уже встречались в далеком прошлом. Определить кармическую связь можно по дате рождения, утверждает сайт dailyhoro.ru.

У каждого человека есть шанс встретить родственную душу, вторую свою половинку. Однако существует мнение, что такие судьбоносные встречи могут быть опасными и даже способны привести к неприятным последствиям. Не стоит исключать, что знакомство с потенциальным спутником жизни может быть неслучайным: возможно, вам уже доводилось видеться с ним в прошлой жизни.

Существует множество способов распознать кармические отношения, но эксперты dailyhoro.ru предлагают воспользоваться самым действенным из них. Для этого вам потребуется всего лишь знать дату рождения своего партнера.

Признаки кармической связи

Согласно законам Вселенной ни одна встреча в нашей жизни не происходит случайно. Прежде чем определять кармическую связь по дате рождения, вы можете обратить внимание на признаки, указывающие на нее. Возможно, с их помощью вы сможете понять, что ваш партнер – не просто родственная душа, а посланник судьбы.

Знакомы всю жизнь. Если вас с человеком связывает кармическая связь, в первую очередь у вас будет возникать ощущение, что вы знаете его уже очень давно. Порой вам может казаться, что вам знакомы все его привычки, пристрастия, поэтому вы можете буквально понимать друг друга с полуслова.

Внезапное знакомство. Возможно, за несколько минут до вашего знакомства вы даже не догадывались, что уже спустя пару минут вам предстоит встретить спутника жизни или лучшего друга. Кому-то это не покажется странным, но порой такое стечение обстоятельств вовсе не простая случайность.

Вас тянет друг к другу с огромной силой. Если вы ни дня не можете прожить без человека, возможно, вы оказались в кармических отношениях. Это притяжение объяснить очень сложно, но если даже короткое расставание сводит вас с ума, значит, есть повод задуматься.

Стремительное развитие отношений. Порой возлюбленные радуются, когда их отношения развиваются с огромной скоростью. Многим из них ошибочно кажется, что причиной такого стремительного развития является сильная любовь. К сожалению, это не всегда так. В некоторых случаях это может означать, что вы стали заложником кармических отношений.

Резкие перемены в жизни. Еще вчера вы даже не задумывались о смене места жительства, а сегодня новый знакомый перевернул вашу жизнь и вы готовы пойти за ним на край света. Не стоит поддаваться эмоциям: прежде чем решиться на такие перемены, следует все хорошо обдумать. Если кармические отношения зайдут слишком далеко, избавиться от них будет гораздо труднее.

Болезни и недуги. Если после знакомства с человеком вы стали чаще болеть, у вас болезненные душевные переживания, есть вероятность, что вы стали частью кармических отношений. В этом случае пагубную связь следует разорвать немедленно, иначе последствия могут быть печальными.

Отношения заставляют вас страдать. Из-за постоянных ссор и разногласий вам тяжело находиться рядом с этим человеком, но гораздо сложнее представить свою жизнь без него. Проблема заключается в том, что разорвать кармическую связь очень сложно, но сделать это необходимо. Если текущие отношения заставляют вас мучиться, необходимо переступить через себя и сделать первый шаг к разрыву.

Отношения похожи на сценарий. Если вы часто общаетесь с человеком при помощи реплик из книг, сериалов или фильмов, это явный признак того, что ваши отношения протекают по сценарию. В большинстве случаев это означает, что вас связывает карма.

Вы часто видите человека во сне. Если любимый человек снится вам изредка, в этом нет ничего страшного. Если же он ежедневно посещает ваши сновидения, ваша связь с ним может быть опасной как для него, так и для вас.

Любовная зависимость. Сама по себе любовная зависимость – это болезнь. Если вы буквально зависимы от человека и страдаете во время его отсутствия, для начала вам необходимо обратиться к психологу. Если визиты к специалисту не принесли положительного результата, возможно, причиной зависимости является кармическая связь.

Как определить кармическую связь по дате рождения

Определив кармическую связь при помощи даты рождения, вы сможете лишний раз подтвердить, что рядом с вами находится человек, с которым вы уже когда-то встречались. Либо не встречались. Для расчетов вам необходимо использовать ваши даты рождения.

Например, ваша дата рождения – 15.08.1982, вашего любимого человека – 22.05.1987.

Необходимо суммировать все числа: 1 + 5 + 0 + 8 + 1 + 9 + 8 + 2 + 2 + 2 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 7 = 68.

Вам потребуется лишь последняя цифра, при помощи которой вы сможете узнать результат.

Если вы подозреваете, что на данный момент находитесь в кармических отношениях, не стоит переживать заранее. Они не всегда опасны: некоторые в таком союзе получают возможность решить все проблемы, преследовавшие их в прошлой жизни. Если же вы чувствуете, что отношения не приносят вам ничего, кроме проблем, то сумеете разорвать связь и найти своего истинного спутника жизни.

Справка «В»

Карма – это отражение наших прошлых жизней в текущей. Прошлое никогда никого не отпускает, так что все ваши хорошие и плохие поступки отразятся на будущих жизнях.

Кармические отношения редко имеют положительный характер. Но опасными могут быть только кармические отношения негативного характера.

Виды положительной кармы:

сильная любовь, дружба;

случайная встреча с человеком, который помогает вам избежать проблем;

дружная семья.

Виды негативной кармы:

дружба или любовь с последующим предательством;

бездетный брак;

беспричинный брак;

дружба или любовь с разногласиями.

Кармические отношения могут разрушить судьбу. Они появляются для того, чтобы вернуть долг из прошлых жизней. Если человек изменял своему супругу или предал кого-либо, это произойдет и с ним. Но неизвестно, когда именно.

Результат

0 – Полученное число свидетельствует о том, что у вашей пары нет совместного будущего.

1 – Такие отношения в основном держатся на страсти, но карма не имеет к ним никакого отношения. Как только чувства начнут угасать, любовный союз прекратит свое существование.

2 – Однажды вам уже приходилось встречаться в прошлом, и ваша любовь была сильной. Однако в этой жизни связь между вами вряд ли приведет к хорошему результату.

3 – В таком союзе главной является женщина. Если мужчина сможет это принять, то отношения могут продлиться долго.

4 – Кармическая связь в таких отношениях есть, но она очень слабая. Поэтому партнерам ничего не угрожает.

5 – Сильная духовная и кармическая связь, из-за которой людей тянет друг к другу. Такие отношения могут просуществовать очень долго.

6 – Опасное число. Оно означает, что в прошлом партнеры были очень близки, но кто-то из них погиб рано, что заставило другого страдать. Отношения могут быть долгими и мучительными.

7 – Удачный союз. Число 7 сулит партнерам долгую и счастливую совместную жизнь.

8 – В нумерологии это число считается символом бесконечности. Оно говорит о том, что партнеры встречались в прошлой жизни и еще не раз встретятся в будущем.

9 – Кармическая связь отсутствует, поэтому длительность отношений зависит только от самих партнеров.

Автор: Отдел новостей «В»