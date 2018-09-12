Нежность Кинг-Конга Сердце сурового мачо из рода горилл растопил крошка лемур

Невероятное и очень трогательное событие произошло на днях в африканском заповеднике Ape Action Africa. Местный старожил горилла Бобо обзавелся необычным другом. Бобо – это 24-летний доминантный самец в своей стае, серьезный суровый мачо. А его новый друг – крохотный зверек размером всего 20 см.

Ape Action Africa – это некоммерческая организация, которая занимается сохранением находящихся под угрозой исчезновения горилл, шимпанзе и других обезьян, пишет Культурология.ру со ссылкой на сайт boredpanda.com. Она была основана в 1996-м на территории Камеруна, и детеныш западной равнинной гориллы по кличке Бобо был спасен в том же году, так что сегодня он один из старейшин в заповеднике.

В стаю, лидером которой является Бобо, входят три самки и три самца. Более молодые самцы поначалу пытались претендовать на лидерство, но Бобо давал такой решительный отпор, что никто из них больше не рискует оспорить его главенство. Заподозрить, что такой суровый мачо может подружиться с кем-то, кто в пять раз меньше его ладони, и что он будет вести себя с ним так осторожно и нежно, было практически невозможно.

– Во время утреннего обхода наш смотритель обнаружил, что Бобо нянчится с маленьким галаго, – рассказывает представитель заповедника Элисса О’Салливан. – Галаго при этом совсем не боялся Бобо, он быстро бегал по телу гориллы, по ладоням, спускался на траву и затем возвращался к нему. И так много раз.

Галаго – крохотные африканские приматы, ближайшие родственники лемуров и лори. У них огромные глаза, длинный хвост, и внешне они немного похожи на котят, только гораздо меньше: в среднем размер галаго – 11-30 см. Эти зверьки тоже живут на территории заповедника, но с гориллами почти никогда не пересекаются ввиду разного образа жизни.

– Дело в том, что галаго ведут ночной образ жизни, так что увидеть их днем – очень большая редкость, – объясняет О’Салливан. – Мы никогда не видели, чтобы дикая горилла контактировала с дикими галаго.

Несмотря на то что другие обезьяны из стаи Бобо, особенно его любимая самка по кличке Авишаг, тоже проявляли интерес к крохотному существу, он не отдавал зверька и играл с ним один, с нежностью оберегая малыша от любопытства сородичей. Интересно, что Бобо не отгонял других горилл, но и не позволял им приближаться и трогать кроху.

По словам смотрителя, новоиспеченные друзья пробыли вместе около двух часов, после чего Бобо встал на ноги и, держа малыша в огромной лапе, целенаправленно отнес его к деревьям, где и отпустил в гущу ветвей так же бережно, явно заботясь о его безопасности. Наверное, он знал, что галаго, в отличие от равнинных горилл, живут на деревьях…

Справка «В»

Галаго – животные подсемейства галаговых лемуров семейства лориевых из рода приматов. Распространены почти по всей Африке к югу от Сахары и являются самыми многочисленными приматами на континенте. Здесь этих зверьков часто называют бушбеби, что означает «кустарниковый младенец», поскольку крики галаго напоминают плач капризного ребенка.

Автор: Отдел новостей «В»