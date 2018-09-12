Семь раз подумай, один раз… Плюсы и минусы кастрации домашних питомцев

У многих владельцев собак, не планирующих получать от них потомство, рано или поздно возникает вопрос, стоит ли стерилизовать животное. Кастрация стала уже настолько привычным явлением, что зачастую люди не задумываются, что у этой операции есть негативные последствия.

«В» решил выяснить аргументы «за» и «против» у специалистов (мы намеренно не спрашивали хозяев псов, поскольку в их среде бытует слишком много мифов). О пользе и вреде кастрации рассказывает ветеринарный врач КГБУ «Владивостокская ветеринарная станция по борьбе с заболеваниями животных» Станислав Ахмадеев.

Оставьте кобелей в покое

– Принимать решение о кастрации и стерилизации питомцев нужно обдуманно, – говорит Станислав Миназимович. – Безответственно не учитывать все недостатки и преимущества операции, и необходимо в первую очередь соотносить их со здоровьем и благополучием животного. Владельцам собак часто советуют стерилизовать/кастрировать их для здоровья. При этом называют целый ряд преимуществ, под которыми нет доказательной базы.

Принято считать, что у собак плюсы ранней стерилизации/кастрации перевешивают все возможные риски, поэтому довольно часто хозяева животных следуют этой традиции. Хотя уже собрано много данных, развенчивающих ее.

Обсуждая с владельцами этот вопрос, ветеринары нередко умалчивают риски для здоровья. Некоторые врачи, называя возможные негативные последствия, не сообщают о самых серьезных из них. Однако изучение современной ветеринарной литературы позволяет сказать: серьезных оснований для кастрации большинства кобелей, особенно еще незрелых, нет. Такую операцию можно проводить, если вы хотите избежать будущих недугов у животного, но проблемы, связанные с этой процедурой, в большинстве случаев перевешивают все ее преимущества.

А что у девочек?

С суками ситуация сложнее. У них нужно учитывать возраст и особенности породы, потому что иногда плюсы стерилизации перевешивают возможные проблемы со здоровьем, которые могут появиться после операции.

Лучше не рисковать

– Любые хирургические вмешательства связаны с определенным риском, – добавляет доктор Ахмадеев. – Возможны нежелательные реакции на анестезию, кровоизлияния, воспаления, инфекции. Смертность из-за таких осложнений довольно низкая, но стоит о них знать, прежде чем класть питомца на операционный стол.

К сожалению, общедоступная информация по стерилизации/кастрации не сбалансирована и содержит преувеличенные или неподтвержденные заявления. Сегодня принято стерилизовать/кастрировать собак в шестимесячном возрасте. Это приводит к дополнительным рискам. Их можно избежать, если, например, у сук дождаться полового созревания. А с кобелями лучше совсем отказаться от кастрации, кроме случаев, когда эта операция необходима по медицинским показаниям.

Плюсы

У кастрации есть несколько плюсов:

– практически полностью устраняется риск развития рака яичка (кастрированных кобелей заболевает меньше 1 %) и смерти от него;

– снижается риск нераковых заболеваний простаты;

– уменьшается вероятность возникновения перианальных фистул (болезнь, вследствие которой развиваются язвенные свищи на слизистой толстого отдела кишечника и коже перианальной области);

Минусы

Минусов у этой операции значительно больше – возрастают риски развития серьезных заболеваний:

– остеосаркомы (рак кости – если кастрация проведена в возрасте до одного года, риск существенный; заболевание чаще встречается у средних и крупных пород, и прогнозы по нему неутешительны);

– гемангиосаркомы сердца (в 1,6 раза);

– гипотериоза (стойкий недостаток гормонов щитовидной железы – в 3 раза);

– рака мочевыводящих путей (в 2 раза; показатель у некастрированных собак – меньше 1 %);

– ортопедических нарушений;

– ожирения (в 3 раза);

– рака простаты (в 4 раза; у некастрированных псов встречается крайне редко – менее 1 %);

– повышается риск проявления побочных эффектов вакцинации.

– возможно снижение риска диабета (но данные, подтверждающие это, неубедительны).

Плюсы

– Стерилизация до 2,5 года существенно снижает риск возникновения опухолей молочной железы (наиболее часто встречающиеся злокачественные опухоли у сук);

– почти полностью исключается риск заболевания пиометрой (воспаление матки – этому недугу подвержена четверть нестерилизованных сук);

– снижается риск перианальных фистул;

Минусы

После стерилизации возрастают риски развития серьезных заболеваний:

– остеосаркомы (если стерилизация сделана до одного года, как и у кобелей, риск существенный);

– гемангиосаркомы селезенки (в 2,2 раза) и гемангиосаркомы сердца (почти в 5 раз);

– гипотиреоза (в 3 раза);

– ожирения (в 1,5-2 раза);

– недержания мочи (от 4 до 20 % сук);

– хронических или острых инфекционных заболеваний мочевыводящих путей (в 3-4 раза);

– вагинальных дерматитов и вагинитов (чаще у сук, стерилизованных до достижения зрелого возраста);

– опухолей мочевыводящих путей (в 2 раза; у нестерилизованных собак – меньше 1 %);

– ортопедических нарушений;

– повышается риск проявления побочных эффектов вакцинации.

– удается полностью избавиться от риска развития раковых опухолей на матке, шейке, яичниках.

Автор: Елена ВИШНЕВСКАЯ