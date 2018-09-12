Цена самостоятельности Мама должна любить и... быть ленивой

Из года в год с началом учебного года перед родителями школяров встают вопросы: кто заберет чадо из школы, кто отведет на плавание, в музыкалку, да и, вообще, кто позаботится о нем, пока родители на работе…

«Недавно мать моего парня высказала свое фи: у ее мальчика трусы закончились, а я этой проблемой не озаботилась»

«Я ленивая мама. И если он хочет в кино, пусть сам заводит будильник и собирается. Ребенок не знал, что я прислушивалась, как он собирается и закрывает дверь»

И мамы-папы продолжают нанимать нянек, тьютеров, втайне завидуя знакомым, чьи дети и в магазин сами при необходимости могут сбегать, и обед для них разогреть не проблема, и младшую сестру из детского сада забрать для них не подвиг.

Когда надеяться не на кого

Не секрет: самые самостоятельные дети вырастают в асоциальных семьях. Александр Витальев, будучи директором реабилитационного центра «Маяк», рассказывал историю одной из воспитанниц «Маяка»:

– Главной задачей шестилетней девочки Насти, жившей с мамой в частном доме в одном из поселков на острове Русском, было просто выжить. Дело в том, что мама в Настиной жизни появлялась эпизодически – раз в несколько дней, в неделю, а бывало, и в две. Поэтому к шести-семи годам малышка научилась топить печку (дом частный, с печным отоплением!), готовить себе еду.

«Ну разве вы не знаете? – удивлялась малышка «тупости» теть – социальных работников, которых все-таки в итоге вызвали встревоженные соседи. – Сначала нужно вскипятить воду, посолить ее, после засыпать макароны или крупу. И варить. А еще у меня были две печенюшки, я их ела на полдник, – похвасталась девочка. – Разламывала и ела, чтобы надолго хватило…»

Таких историй работники социальных приютов знают сотни: дети, предоставленные сами себе, учатся заботиться о себе едва ли не с младенчества.

Да что далеко ходить… Одна моя знакомая рассказывала, как она с маленькой дочкой лежала в больнице. С ними в палате находился двухлетний детдомовец – удивительно самостоятельный парень. Когда приносили в палату обед (они лежали в инфекционном отделении и из боксов выходили лишь на лечебные процедуры), мальчик подставлял к столу стульчик, садился, брал ложку и съедал все, что у него было в тарелке (кормили там, по словам знакомой, до невозможности невкусно). Он не плакал, когда ему делали уколы. А зачем плакать, если не для кого?

Как скажешь, дорогая…

Также не секрет, что самые инфантильные взрослые вырастают в наиболее укомплектованных женщинами семьях, где каждый домочадец стремится подстелить соломку для чада. В качестве иллюстрации семья: мама, папа, бабушка и сын. А еще пара-тройка тетушек, активно участвующих в их жизни. Познакомилась я с этим семейством заочно, со слов своей приятельницы, которая на тот момент состояла в отношениях с молодым человеком. Ну как молодым…

35 лет – это ведь еще молодость?

– Он всегда ставит перед выбором меня: идем ли мы с ним в кино – на какой фильм, сидим ли в пиццерии – какую пиццу выбрать… Такое ощущение, что лично ему вообще ничего не нужно. А если и нужно, то он не знает, что именно, – жаловалась она на безынициативность своего парня. Предложение о совместной жизни также исходило от нее.

По моему же личному мнению, у парня было одно, но существенное достоинство: он никогда ей не противоречил. Даже когда подружка намекнула, что пора бы уже и заявление в загс отнести (зря она, что ли, на него два года своей жизни потратила?), он и здесь протестовать не стал: ну раз надо, значит надо. Правда, она же и отказалась от идеи замужества.

– Мама записывает его на приемы к врачу, ходит с ним по магазинам, ну или просто сама покупает ему одежду. Теперь это должна делать я, – возмущалась барышня. – Недавно она мне высказала свое фи по поводу того, что у ее мальчика трусы закончились, а я этой проблемой не озаботилась. Да ладно, дело не в трусах, куплю я ему их и к врачу запишу. Но ведь трусами дело не ограничится. Я ему недавно прямым текстом сообщила: мы не можем всю жизнь в моей 9-метровой гостинке существовать, и пока детей нет, можно было бы как-то расшириться. А он на меня как баран на новые ворота смотрит…

В общем, разбежались они.

– А я женился… Правда, не собирался, – похвастался парень, когда они случайно встретились где-то через год после расставания. Счастливицей стала племянница одной из маминых приятельниц. Кто бы сомневался?

Спросите, при чем здесь инфантильный недоросль, если речь идет о самостоятельности детей? Да связь как раз очевидна. Неумение сделать выбор, проявить инициативу – это прямое следствие дефицита самостоятельности в детстве. Поэтому мы собрали здесь советы мам, которым удалось вырастить действительно самостоятельных детей.

Путь моет, пока хочет

Поддерживайте инициативу. Во всем! Хочет он в три года мыть посуду? Губку и фейри ему в руки! В противном случае лет через десять вы просто не заставите его взяться за эту работу. Хочет участвовать в ваших кулинарных изысках? Да ради бога. Я знаю одну мудрую женщину, которая чуть ли не с двух лет позволяла своему старшенькому участвовать в лепке пирогов и печенья. Как результат, из ее четверых сыновей двое старших великолепно готовят. Причем не под настроение, а по собственному желанию взяли эту обязанность на себя.

Цена опыта

Предлагайте ребенку право выбора. Но оговорите варианты и расскажите о возможных результатах. Тогда ребенок подумает и сам примет решение. Ну а если он принял решение, то будьте добры оставить свои советы при себе. Даже высказанные в мягкой, ненавязчивой форме, например: «ну ты посмотри, а в этом конструкторе крепления удобнее» или «а эти фломастеры могут и как акварельные краски рисовать…». Вы свое право слова использовали, раньше, когда предлагали ему варианты.

– Конечно, с последствиями его выбора придется разбираться именно тебе, когда твое чадо, не удовлетворившись качеством купленного конструктора, очень скоро его забросит и новая игрушка пополнит квартирный хлам. Но не спешите с очередной покупкой. Пусть он вам объяснит, почему не хочет играть с выбранным им конструктором. Так малыш лучше поймет, в чем ошибся. Но не перестарайтесь, иначе ребенок в следующий раз будет бояться выбирать самостоятельно, – размышляет опытная мама Света.

Дайте шанс ошибиться

Если ребенок может справиться с задачей сам, не лезьте с помощью. Делая все за ребенка, вы лишаете его опыта, а это очень плохо.

– Разрешайте ему ошибаться. Если даже я вижу, что такие действия не принесут результата или будут неэффективны, не запрещаю, но разрешаю довести дело до конца. И только потом даю комментарии. Иначе ваш отпрыск имеет шансы стать неуверенным и ждать, когда же ему помогут и подскажут, – советует Света.

Лимит на табу

Ограничивайте себя в «нельзя». Давайте начистоту: нередко за запретами стоит забота о нашем собственном комфорте.

– Когда в очередной раз жесткое «нельзя» готово соскочить с языка, остановитесь, подумайте, ответьте себе на вопрос: «Почему нельзя?» Не засоряйте запретами свои диалоги с ребенком, – советует психолог Анна Быкова.

А если уж они прозвучали, то ребенок должен четко осознавать: этого действительно делать нельзя! Например, бабушка автора этого материала умела весьма доходчиво объяснить смысл этого слова. Сказав лишь раз своей годовалой внучке, когда та тянула руки к раскаленной печке (жили они в сталинке, и отопление в доме было печное), дальше повторяться уже не стала и позволила ребенку дотронуться до горячего. Жестоко? Зато эффективно.

Доверяйте!

Поручайте конкретные дела по дому: в шесть лет можно доверить мусор вынести, пыль вытереть, в семь – в ближайший магазин за хлебом сходить.

– В итоге старшего уже можно спокойно оставлять дома. Он себе и еду приготовит, и посуду помоет, и брюки погладит, – рассуждает все та же Света.

– Посуду помыть? Да мне проще самой это сделать, как, впрочем, и в магазин сходить, и квартиру убрать, – вступает в разговор еще одна мама. – И я была уверена, что моя дочь вообще ни к чему не приспособлена. Пока я не сломала ногу. Оказывается, моей 13-летней девочке вполне под силу и квартиру убрать, и обед приготовить (пусть максимально простой – суп сварить или картошку пожарить), сделать серьезную продуктовую закупку…

Это я к чему? Вполне возможно, что в экстремальной ситуации самостоятельности вашего ребенка хватит на то, чтобы и о себе, и даже о вас позаботиться.

Ода лени

«Я ленивая мама! А еще эгоистичная и беспечная, – рассуждает психолог Анна Быкова. – Хотите знать почему? Да потому, что хочу, чтобы мои дети были самостоятельными, инициативными и ответственными.

По выходным я люблю долго спать. В одну из суббот проснулась около 11. Мой сын двух с половиной лет смотрел мультик, жуя пряник. Телевизор включил сам, диск тоже нашел сам. А старшего, которому восемь, уже не было дома. Он накануне отпросился пойти в кино с другом и его родителями. Я ленивая мама. Я сказала, что мне лень так рано вставать. И если он хочет в кино, то пусть сам заводит будильник и собирается. Надо же, не проспал… Конечно же, я тоже заводила себе будильник в телефоне, прислушивалась, как он собирается и закрывает дверь, дожидалась СМС от мамы друга, но для ребенка это осталось за кадром. А еще мне лень проверять портфель, рюкзак для самбо, сушить его вещи после бассейна и делать с ним уроки (кстати, учится он без троек). А еще мне лень выносить мусор, поэтому его выбрасывает сын, отправляясь в школу. А еще я имею наглость попросить его сделать мне чай и принести к компьютеру. Подозреваю, что с каждым годом я буду становиться все ленивее…

Удивительная метаморфоза происходит с детьми, когда к нам приезжает бабушка. Старший тут же забывает, что он умеет сам делать уроки, разогревать себе обед, собирать портфель. И даже засыпать один в комнате боится – рядом должна сидеть бабушка! А бабушка у нас неленивая… Дети несамостоятельны, если это выгодно взрослым.

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА