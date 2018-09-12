Дарья Повереннова стала тещей Актриса Дарья Повереннова с размахом отметила свадьбу своей единственной дочери, 26-летней Полины. Торжество состоялось в одном из подмосковных загородных гостиничных клубов.

Полина окончила МГУ, а теперь работает в международном PR-агентстве. Ее избранником стал ровесник Олег Васильев, который успел поработать графическим дизайнером в нескольких крупных фирмах, а сейчас трудится в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

– Невероятно, но я стала тещей! – радостно заявила Повереннова после торжества. – Заклинаю родителей: если у ваших детей есть желание играть настоящую свадьбу, с пышной церемонией и всеми атрибутами, помогите им в этом. Вы переживете истинные моменты счастья. Конечно, если у вас есть такая возможность. У меня в свое время не было никакой церемонии, о чем я жалею. Правда, время было тяжелое, но тем не менее…

Сама Дарья вышла замуж, еще будучи студенткой. Ее супругом стал актер Александр Жигалкин, тогда учившийся на курс старше. Вскоре у молодых родилась Полина, но через 10 лет супруги развелись.

Автор: ИА «Столица»