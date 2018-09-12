С Довлатовым в душе, с пришельцами об руку На одном из недавних светских мероприятий в центре Москвы популярный актер Алексей Макаров появился в необычной футболке. На груди на белом фоне красовался портрет известного писателя Сергея Довлатова.

– Сергей Довлатов – мой самый любимый писатель, – признался Алексей. – Еще мне нравятся Зощенко, Чехов и Булгаков. Очень люблю и Василия Аксенова. А из иностранных прозаиков – Джерома Клапку Джерома и Марка Твена. Я очень ценю их юмор, так как сам люблю шутить.

Футболка позволила окружающим разглядеть и масштабную татуировку на левой руке артиста, на которой изображены космический пришелец, НЛО и другие загадочные объекты.

Автор: ИА «Столица»