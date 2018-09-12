«Челночницы» кормили реквизитом всю съемочную группу В новых сериях драмы «Челночницы» продолжается рассказ о непростых женских судьбах в эпоху перемен. Чтобы на экране все выглядело правдоподобно, необычайно большую работу пришлось проделать художникам проекта.

– Самой большой нашей удачей я считаю появление в кадре автомобиля «Horch» 1938 года выпуска – героиня Пановой всячески пытается его завести, – рассказал художник по реквизиту Юрий Исков. – Было сложно найти автомобиль в таком убитом состоянии, но нам это удалось. В фильме вообще много старой автотехники, иногда что-то ломалось, глохло, а иногда уже непосредственно на съемках заклинивало двигатель. Приходилось что-то выдумывать: то мы толкали машины, то возили их на эвакуаторах.

Еще интересный момент, связанный с едой. Наш режиссер любит, чтобы в кадре было все красиво и чтобы на столах была настоящая еда, а не бутафорская. Поэтому иногда мы готовили что-то сами, а порой заказывали в ресторане с доставкой на площадку. Правда, актеры, исполняющие главные роли, как правило, во время съемок не едят, а только изображают это. Поэтому обычно все достается уже остальной съемочной группе.

Автор: ИА «Столица»