Максим вернулась. Здоровье в порядке В начале лета стало известно, что певица временно прекращает свои выступления. Но недавно Максим появилась на одной из светских вечеринок и исполнила свои самые популярные хиты.

«Творческий отпуск», как оказалось, был связан с серьезными проблемами со здоровьем. Конкретно рассказывать, в чем проблема, Максим не стала, но просила журналистов не спекулировать на этой новости. Певица сообщила, что теперь все в полном порядке.

– Такой перерыв я сделала впервые за свою карьеру, – призналась Максим. – Просто была вынуждена серьезно заняться своим здоровьем. Но сейчас все позади, здоровье у меня снова в норме. А свободное время, которое появилось в связи с этим, я проводила с дочками. И поняла, что надо все же чаще устраивать себе хотя бы небольшие перерывы в работе, чтобы дарить свою любовь и близким тоже…

Автор: ИА «Столица»