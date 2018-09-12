Анна Невская расплачивается за мужа В художественном телефильме «Сухарь», который покажет телеканал «Россия», известной актрисе Анне Невской, звезде сериала «Кто в доме хозяин», досталась роль обманутой жены.

По сюжету ее героиня Надя – заботливая мама и жена. Но пока она живет заботами семьи, муж крутит роман с женой своего начальника. Конечно же, вскоре об этом узнает сам начальник, и горе-любовника увольняют. Платить за квартиру семье нечем, и Надя устраивается на работу на стройку, ведь по образованию она архитектор.

– Надя очень серьезно относится к работе, она вникает в каждый этап строительства, – рассказывает актриса Анна Невская. – Понятно, что ее дотошность не всегда нравится коллегам, особенно прорабу Юрию, которого играет Евгений Миллер. Но главное испытание ждет Надежду впереди… Ведь она не знает, что богатая заказчица стройки влюблена в прораба, а Надю она воспринимает как опасную конкурентку.

Автор: ИА «Столица»