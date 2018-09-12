Мария Шукшина на краю света постигла тайну зла В Южно-Сахалинске прошел восьмой по счету Международный кинофестиваль «Край света. Восток». В его жюри помимо зарубежных коллег вошли режиссеры Алексей Герман-младший и Алексей Попогребский, а также актриса Мария Шукшина.

По итогам конкурса лучшим фильмом признан «Соблазнитель», а лучшим режиссером стал Алексей Федорченко, ранее снявший нашумевший фильм «Овсянки». На этот раз он был отмечен за свою ленту «Война Анны».

Мария Шукшина, поднявшаяся на сцену, чтобы лично поздравить победителей, не скупилась на эмоции. Актриса была очень тронута теплым приемом местных жителей. Не уставала подходить к ним и любезно соглашалась ответить на их робкие попытки пожать ей руку, все время повторяя: «Спасибо».

– По традиции кинофестиваля на церемонии открытия все члены жюри должны задать о дин вопрос, на который они хотели бы получить ответ, посмотрев представленные фильмы, – рассказала Мария. – А уже на закрытии, если ответ будет найден, озвучить его. Я тогда при всех сама у себя спросила: «Может ли зло быть источником вдохновения?» Для себя я поняла, что источником быть оно может, но стать победителем – никогда.

Автор: ИА «Столица»