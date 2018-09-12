«Медведями» будет управлять женщина На СТС начинается показ финальных серий популярной спортивной драмы «Молодежка».

На этот раз игрокам команды «Медведи» предстоит покорять пьедестал чемпионата страны под управлением первой в истории клуба женщины-менеджера. Кроме того, на экране вновь появится продюсер «Молодежки» Федор Бондарчук. Его персонаж, олигарх и спонсор «Медведей» Олег Калинин, примет судьбоносное для всей команды решение.

– Я бы сравнил съемки в сериале с армией, куда солдаты приходят совсем юными, а возвращаются на гражданку взрослыми и ответственными мужчинами, – говорит исполнитель роли вратаря Семена Бакина Игорь Огурцов. – Мне, например, проект прибавил мужественности, решительности и самостоятельности. Раньше я не умел кататься на коньках, но научился, причем за небольшой срок. Брал форму, выходил на лед в Одинцово, где была обычная хоккейная коробка, и несколько часов тренировался. Если как следует постараться, все обязательно получится!

Автор: ИА «Столица»