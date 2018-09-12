Как получается вкусная корочка: юным горожанам покажут, как пекут хлеб Сразу два увлекательных события – интереснейшая экскурсия и полезный мастер-класс – ждут владивостокских ребят 18 сентября. Дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья вместе со своими здоровыми сверстниками отправятся на предприятие «Владхлеб», где их познакомят с процессом производства хлебной продукции и проведут для них мастер-класс по росписи пряников, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечают в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, эти мероприятия станут последними в рамках реализации ежегодного проекта «Хрустальный мир».

– Проект «Хрустальный мир» в этом году объединил 259 юных владивостокцев. В увлекательных мастер-классах и познавательных экскурсиях принимали участие дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья наравне со своими здоровыми сверстниками, – рассказывают специалисты управления.

Ребята прошли занятия по кулинарии, научились делать гелиевые свечи, декорировать фоторамки, познакомились с песочной анимацией, побывали на занятиях в школе теле- и радиомастерства, посетили пожарную часть на Русском острове. А в начале сентября приняли участие в большом празднике, организованном на территории настоящего казачьего стана. Там ребят познакомили с культурой и обычаями казаков. Мальчишки и девчонки играли, веселились, участвовали в конкурсах, получали призы. А после для юных гостей казаки организовали танцевальную площадку, чаепитие и угощение вкусной солдатской кашей.

Автор: Отдел новостей «В»