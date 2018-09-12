Полосатый символ Владивостока снова созывает друзей

Традиционный и любимый всеми городской праздник День тигра состоится через две с половиной недели, 30 сентября. Одним из главных его событий станет карнавальное шествие по Океанскому проспекту. Регистрация участников «тигриных» колонн уже началась.

12 сент. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4395 (6100) от 12 сент. 2018

Напоминаем, что шествие традиционно пройдет от муниципального Дворца детского творчества до центральной площади города, где будут работать локальные площадки, а также организована концертная программа. Хедлайнерами представления, как уже сообщал «В», станут группы «ЧАЙФ» и «Несчастный случай».

Администрация Владивостока приглашает представителей общеобразовательных учреждений и школ дополнительного образования детей, вузов и колледжей, а также организаций любой формы собственности принять участие в организованном шествии и конкурсе на лучшее оформление колонн, сообщает пресс-служба мэрии. Кроме того, стать участником шествия может любой желающий, необязательно собирать для этого колонну.

Для участия же в конкурсе колонн необходимо зарегистрироваться на сайте администрации города vlc.ru. Заявки принимают до 21 сентября. Коллективы, которые пройдут в самых ярких колоннах, получат дипломы и денежные сертификаты от АНО «Амурский тигр». 

Критерии оценки участников шествия:

– единая концепция колонны;

– соответствие экологической (тигриной) тематике;

– яркость оформления колонны и участников шествия;

– количество участников в колонне;

– наличие визуальных материалов (плакаты, флажки, транспаранты и т. д.);

– оригинальная подача во время прохождения в шествии;

– сохранение (удержание) расстояния не более трех метров между колоннами.

Узнать более подробную информацию можно в управлении по делам молодежи администрации Владивостока по телефону 222-08-38.

Автор: Отдел новостей «В »