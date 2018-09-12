Полосатый символ Владивостока снова созывает друзей Традиционный и любимый всеми городской праздник День тигра состоится через две с половиной недели, 30 сентября. Одним из главных его событий станет карнавальное шествие по Океанскому проспекту. Регистрация участников «тигриных» колонн уже началась.

Напоминаем, что шествие традиционно пройдет от муниципального Дворца детского творчества до центральной площади города, где будут работать локальные площадки, а также организована концертная программа. Хедлайнерами представления, как уже сообщал «В», станут группы «ЧАЙФ» и «Несчастный случай».

Администрация Владивостока приглашает представителей общеобразовательных учреждений и школ дополнительного образования детей, вузов и колледжей, а также организаций любой формы собственности принять участие в организованном шествии и конкурсе на лучшее оформление колонн, сообщает пресс-служба мэрии. Кроме того, стать участником шествия может любой желающий, необязательно собирать для этого колонну.

Для участия же в конкурсе колонн необходимо зарегистрироваться на сайте администрации города vlc.ru. Заявки принимают до 21 сентября. Коллективы, которые пройдут в самых ярких колоннах, получат дипломы и денежные сертификаты от АНО «Амурский тигр».

Критерии оценки участников шествия:

– единая концепция колонны;

– соответствие экологической (тигриной) тематике;

– яркость оформления колонны и участников шествия;

– количество участников в колонне;

– наличие визуальных материалов (плакаты, флажки, транспаранты и т. д.);

– оригинальная подача во время прохождения в шествии;

– сохранение (удержание) расстояния не более трех метров между колоннами.

Узнать более подробную информацию можно в управлении по делам молодежи администрации Владивостока по телефону 222-08-38.

Автор: Отдел новостей «В »