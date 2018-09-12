Пломбир и эскимо против рака Доброе мороженое поможет спасти жизни детей

«День доброго мороженого» – так называется благотворительный семейный праздник-соревнование, который пройдет в грядущее воскресенье на центральной площади Владивостока. Главная его цель – собрать как можно больше средств на счет благотворительного фонда «Сохрани жизнь» для помощи детям с онкогематологическими заболеваниями.

Как рассказала директор фонда Светлана Горковенко, в приморской столице этот праздник проводится уже в третий раз. Год назад с помощью дня мороженого фонду удалось собрать 300 тысяч рублей.

– Мы очень надеемся, что в этом году мероприятие привлечет еще больше отзывчивых людей, предпринимателей, представителей разных компаний и просто неравнодушных граждан. И мы вместе сможем собрать еще большую сумму и помочь большему количеству детей из нашего региона, страдающих от онкогематологических заболеваний, – говорит Светлана Александровна.

А ребенку – жизненно необходимо

По ее словам, сейчас под опекой фонда «Сохрани жизнь» находятся 423 ребенка. Каждый сбор средств на приобретение лекарств или оплату лечебных процедур проводится по рекомендации врачей-онкологов и после согласования с ними. На сегодняшний день приоритетной целью сбора средств директор фонда назвала помощь шестилетней Арине Карповой.

– Несмотря на то что государство обеспечивает детей необходимыми лекарствами и лечением, каждое заболевание и семья, в жизни которой появилось это страшное слово – «рак», уникальны и требуют такого же индивидуального подхода, – объясняет Светлана Горковенко. – Ариша очень общительный и творческий ребенок, в этом году она пошла в школу, несмотря на диагноз – «венозная ангиодисплазия» левой половины лица. Девочка не стесняется и очень хочет учиться.

Дорогостоящий препарат, который Арина принимает с лета 2016 года, не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но девочке он крайне необходим для беспрерывного приема в домашних условиях для сокращения опухоли. Стоимость одной упаковки, которой хватает на 1,5 месяца, почти 50 тысяч рублей.

Кто больше?

По сложившейся традиции «День доброго мороженого» пройдет в виде символического соревнования по раздаче вкусного лакомства за пожертвование (то есть за любую сумму) между десятком команд из Приморья. В числе участников – команда «Конфетти», это собравшиеся вместе мамы и просто женщины из Владивостока, команда мотообъединения «Братство Востока», средняя школа № 5 с острова Русского и другие.

Каждая команда получит свои талисманы – фотографию ребенка-подопечного фонда и его рисунок.

– Мы решили прикреплять к каждой команде наших подопечных, чтобы ребята, которые по состоянию здоровья не смогут участвовать в празднике, были к нему причастны, – добавляет Светлана Горковенко.

Кроме самого соревнования по продаже мороженого на площади пройдет концерт приморских творческих коллективов. Гости праздника увидят цветодымовое шоу от проекта «Астера», выступление популярной владивостокской певицы Люsea, инклюзивные номера и выступление детских творческих коллективов Артемовского дома-интерната. Также во время праздника будут работать развлекательные площадки, ярмарка и мастер-классы.

Участие компаний в мероприятии «День доброго мороженого» благотворительное и безвозмездное.

Праздник начнется 16 сентября в 13.00 на центральной площади Владивостока. Приходите, будет вкусно и весело, а главное, вы сможете помочь больным детям сделать еще один шаг к выздоровлению!

Автор: Анна МИРОНОВА