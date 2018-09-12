Нас атакуют два новых штамма Антигены двух новых штаммов – гриппа А «Сингапур» и гриппа В «Колорадо» – вошли в состав отечественных вакцин, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Состав вакцины актуализировали в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения.

Как пишет РИА «Новости», Роспотребнадзор на своем стенде на Восточном экономическом форуме сообщил об «атаке» в этом эпидемиологическом сезоне двух новых штаммов гриппа.

«Для сезона 2018–2019 года ВОЗ рекомендованы два новых штамма гриппа: А/Сингапур/INFIMN-16-0019/2016(H3N2)-подобный вирус и В/Колорадо/06/2017 (викторианская разновидность). Указанные антигены вошли в состав отечественных вакцин. В настоящее время Минздравом России закуплено около 62,3 миллиона доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами», – говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что вакцинироваться против гриппа нужно ежегодно, защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Поэтому важно своевременно привиться против гриппа в преддверии эпидемического подъема заболеваемости гриппом.

Автор: Отдел новостей «В»