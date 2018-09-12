Минздрав упростит процедуру обследований для онкобольных Региональную онкологическую службу необходимо переформатировать за счет приближения медицинской помощи к месту жительства пациента, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин на форуме «Биотехмед».

По его словам, Минздрав РФ планирует создать на базе существующих в регионах многопрофильных больниц и поликлиник центры амбулаторной онкологической помощи, где пациенты смогут пройти все необходимые медицинские обследования. Сейчас пациенты вынуждены метаться между медицинскими организациями и по несколько раз проходить различные обследования, что вызывает у них недовольство и нарекания, отметил Камкин. Вместо этого они должны иметь возможность максимально комфортно и быстро пройти все обследования в одном центре амбулаторной онкологической помощи.

По словам Камкина, российские граждане должны иметь возможность «без лишних и ненужных телодвижений получить всю необходимую помощь по диагностике онкологических заболеваний в одном месте».

Автор: Vademec.ru