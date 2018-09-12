Создан прибор для непрерывного наблюдения за развитием плода В Сколково создали портативный прибор для проведения кардиотокографии. С помощью КТГ, или фетального мониторинга – регистрации сердечных сокращений будущего ребенка, врачи обычно ведут регулярное наблюдение за развитием плода.

Сейчас это делается в лечебно-профилактических учреждениях с помощью стационарного оборудования. Созданный прибор позволяет проводить фетальный мониторинг непрерывно, несколько раз в день, без помещения в стационар и без участия врача. Накопленные данные передаются в медучреждение через Интернет.

Фетальный мониторинг – основной способ выявления отклонений в развитии плода. Поэтому сейчас в роддомах всем находящимся там пациенткам для наблюдения за развитием плода делают КТГ не реже двух раз в день.

Снятие кардиотокографии заключается в одновременной регистрации сердцебиения плода – ультразвуковым датчиком и тонуса матки – тензометрическим датчиком. Стационарный прибор синхронно чертит изображения обоих сигналов на бумажной ленте, которую потом изучает врач. Разработанный же в рамках сколковского проекта «Юсонтек» медицинский прибор позволяет снимать КТГ без стационарного монитора, с помощью двух миниатюрных датчиков, закрепленных на теле пациентки, и мобильного регистратора размером со средний смартфон. Поскольку информативность КТГ повышается, если делать замеры в моменты двигательной активности плода, регистратор также снабжен выносной кнопкой включения. Ее пациентка нажимает, почувствовав шевеление будущего ребенка.

Прикрепив два небольших датчика к телу, будущая мама может вести обычный образ жизни. Данные КТГ, полученные несколько раз в день с помощью мобильного регистратора, в реальном времени передаются в интернет-облако, а оттуда – в компьютер врача, где обрабатываются и анализируются с помощью специальной компьютерной программы. На одно рабочее место врача могут поступать данные от четырех пациенток одновременно.

По мнению экспертов, появление такого прибора очень поможет акушерам-гинекологам и перинатологам, так как вовремя сделанная КТГ очень часто уберегает медперсонал от принятия ошибочного решения о проведении кесарева сечения или ином вмешательстве в естественное течение беременности.

Портативный фетальный монитор, созданный в Сколково, и применяемые в нем технологии уже запатентованы в ряде стран.

Автор: vladmedicina.ru