Год 1989. Еще Страна Советов Меньше чем через год, дорогие читатели, мы с вами будем отмечать 30-летие газеты «Владивосток». Наш с вами, иначе и не скажешь, общий юбилей.

Есть смысл оглянуться назад и вспомнить, как прошли эти три десятилетия – и для людей, и для страны. Какими мы были тогда, как взрослели и менялись. И вместе с нами менялась, но оставалась всегда современной и актуальной и наша любимая газета.

В номерах толстушки вы будете находить вот такие вот фотохроники, страницы со снимками, которые хранятся в нашем архиве.

Это история Приморья в кадрах Вячеслава Воякина, Василия Федорченко, Юрия Мальцева, Юрия Луганского, Владимира Бочарова. Зубры, монстры, звезды фоторепортажей «Вечернего Владивостока» – так в 1989 году называлась новая газета, которая только появилась на свет и сразу завоевала сердца читателей. Смотрите, вспоминайте и ждите новых номеров толстушки. Нам с вами есть что вспомнить за 30 лет!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ