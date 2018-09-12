Дороги избавляют от проблемных участков Аварийно-восстановительный ремонт наиболее проблемных участков городских улиц проводят муниципальные дорожные службы. В минувшие выходные дни бригады ремонтников работали во всех районах города, информирует управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.

– Работы по восстановлению дорожного полотна проведены на улице Окатовой, где предварительно урегулировали течь воды, проспекте 100 лет Владивостоку, на улице Маковского, в районе Луговой, Магнитогорской, Октябрьской, Лесного переулка, Авроровской, на перекрестках Океанского проспекта и Фонтанной, Светланской и Алеутской, Семеновской и Алеутской, Светланской и Океанского проспекта и на других объектах, – рассказали специалисты управления. – Также отремонтирован путепровод через улицу Русскую и проезд от улицы Давыдова, 3 мимо домов № 25, 27, 29 по Русской с выездом на проспект 100 лет Владивостоку.

Напомним, что ранее были отремонтированы проблемные участки на улице Бородинской, объездной трассе Седанка – Патрокл, перекрестке Корабельной набережной и Светланского переулка, на Светланской, 108. Бригады работали на улице Чкалова, Русской, 59, Пограничной, 12.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В планах дорожных служб – ремонт проблемных участков дорог на улицах Борисенко, Монтажной, Калинина, 2, строение 7 (в районе железнодорожного переезда), Калинина, 47 (в районе АЗС), Океанском проспекте (под Некрасовским путепроводом), Партизанском проспекте (участок с односторонним движением), Ильичева, 4, на перекрестке улиц Южноуральской и Ильичева, Снеговой (от кольца таксопарка до автозаправки на Снеговой, 12а), Тунгусской, Ковальчука, Котельникова, Аллилуева и по другим адресам.

Автор: Отдел новостей «В»