В городе появится дом для бездомных Депутаты Владивостока предлагают создать реабилитационный центр для граждан без определенного места жительства

Возможность включения приморской столицы в государственную программу «Доступная среда» на 2019 год и создания в городе центра реабилитации для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, рассмотрели депутаты Думы Владивостока на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов.

В работе комитета приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, первый заместитель главы администрации города Екатерина Химич, заместитель главы администрации Игорь Ткаченко, другие специалисты мэрии.

Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, проинформировала народных избранников о мероприятиях по включению объектов доступной среды в столице Приморья в соответствующую федеральную программу на 2019 год для получения софинансирования. Муниципальные власти совместно с общественными организациями инвалидов определили приоритетные объекты доступной среды. В результате был составлен адресный перечень, в который вошли объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, тротуары, остановки общественного транспорта, подземные пешеходные переходы и административные здания, где будут проведены работы по созданию доступной среды.

Кроме того, депутаты обсудили возможность создания на территории Владивостокского городского округа центра реабилитации для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, без определенного места жительства.

– Этот вопрос весьма актуален. В адрес Думы Владивостока поступило обращение от руководства ГУФСИН России по Приморскому краю с предложением создать в городе центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Создание подобного центра не в полномочиях органов местного самоуправления. Но это обсуждение должно стать первым шагом на пути к решению этой проблемы, – подчеркнула председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран.

В обсуждении вопроса приняли также участие представители общественных организаций, которые безвозмездно помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

– Основная деятельность нашего фонда – кормить людей, – отметил Степан Степанов, директор благотворительного фонда «Пища жизни». – Два раза в неделю в районе вокзала прибрежных морских сообщений мы раздаем еду людям. Кормим порядка 40–50 человек за один раз. В перспективе хотим организовать столовую. Это позволит кормить людей ежедневно.

Необходимо также решить вопрос с регистрацией таких граждан, считает Александр Нескромнюк, директор ООО «Алсинор».

– Будет регистрация – появится шанс устроиться на работу, – уверен он. – Для людей без определенного места жительства нужно выделить определенное помещение, чтобы они могли по нему зарегистрироваться, переночевать, получить первую медицинскую помощь.

Депутаты Виктор Аблапов, Алексей Викдоров, Дмитрий Поташев, Станислав Примаченко в своих выступлениях отметили важность благотворительной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поддержали предложение о создании во Владивостоке центра социальной адаптации. Предложение председателя комитета обратиться в администрацию Приморского края с идеей создания реабилитационного центра суточного пребывания для лиц без определенного места жительства было поддержано единогласно.

Автор: Отдел новостей «В»