Дачный пьедестал почета

Итоги в городском садоводческом конкурсе подводились как в коллективном, так и в индивидуальном зачете. Победителей в каждой номинации администрация Владивостока наградила сертификатом на покупку садовой техники и инвентаря на сумму 30 тысяч рублей. Занявшие вторые места получили в подарок сертификаты достоинством 20 тысяч рублей, а поднявшиеся на третью ступень пьедестала – сертификаты на сумму 10 тысяч рублей.