Дачный пьедестал почета
Итоги в городском садоводческом конкурсе подводились как в коллективном, так и в индивидуальном зачете. Победителей в каждой номинации администрация Владивостока наградила сертификатом на покупку садовой техники и инвентаря на сумму 30 тысяч рублей. Занявшие вторые места получили в подарок сертификаты достоинством 20 тысяч рублей, а поднявшиеся на третью ступень пьедестала – сертификаты на сумму 10 тысяч рублей.
В номинации «Лучший овощевод»:
1-е место – Надежда Цовбун («Дубки»);
2-е место – Ольга Петручак («Черемушки-1»);
3-е место – Ирина Милошевич («Дальневосточный садовод»).
В номинации «Лучший плодовод»:
1-е место – Анатолий Залетов («Рыбники»);
2-е место – Владимир Полянский («Земляничка»);
3-е место – Борис Борисов («Приморский садовод»).
В номинации «Лучший цветовод»:
1-е место – Елена Лебединец («Коммунальник»);
2-е место – Татьяна Чистякова («Искра-1»);
3-е место – Нина Смирнова («Вираж»).
В номинации «Лучший участок»:
1-е место – Ирина Герасименко («Прометей»);
2-е место – Александра Пашкова («Кирпичики»);
3-е место – Наталья Притеева (ул. Таежная, 21).
В номинации «Лучшее садоводческое товарищество»:
1-е место – «Дружба-1»;
2-е место – «Голубая нива»;
3-е место – «Дальневосточный садовод».
От души поздравляем победителей!