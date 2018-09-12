Дачный пьедестал почета

Итоги в городском садоводческом конкурсе подводились как в коллективном, так и в индивидуальном зачете. Победителей в каждой номинации администрация Владивостока наградила сертификатом на покупку садовой техники и инвентаря на сумму 30 тысяч рублей. Занявшие вторые места получили в подарок сертификаты достоинством 20 тысяч рублей, а поднявшиеся на третью ступень пьедестала – сертификаты на сумму 10 тысяч рублей.

12 сент. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4395 (6100) от 12 сент. 2018

В номинации «Лучший овощевод»:

1-е место – Надежда Цовбун («Дубки»); 

2-е место – Ольга Петручак («Черемушки-1»); 

3-е место – Ирина Милошевич («Дальневосточный садовод»). 

В номинации «Лучший плодовод»:

1-е место – Анатолий Залетов («Рыбники»); 

2-е место – Владимир Полянский («Земляничка»); 

3-е место – Борис Борисов («Приморский садовод»). 

В номинации «Лучший цветовод»:

1-е место – Елена Лебединец («Коммунальник»);

2-е место – Татьяна Чистякова («Искра-1»);

3-е место – Нина Смирнова («Вираж»).

В номинации «Лучший участок»:

1-е место – Ирина Герасименко («Прометей»); 

2-е место – Александра Пашкова («Кирпичики»); 

3-е место – Наталья Притеева (ул. Таежная, 21). 

В номинации «Лучшее садоводческое товарищество»:

1-е место – «Дружба-1»;

2-е место – «Голубая нива»;

3-е место – «Дальневосточный садовод».

От души поздравляем победителей!