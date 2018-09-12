Доброму хозяину и тайфуны нипочем Наши дачники знают секрет, как урожай от катаклизмов уберечь и на своих сотках курорт устроить

С прошедшим Днем садовода и огородника Приморского края вас, уважаемые читатели! Праздник такой у нас есть, он был учрежден еще в 2012 году. Но на самом деле отмечают его, пожалуй, только во Владивостоке. Причем празднуют с размахом, приобщая к этой доброй традиции раз от разу все больше народу.

Уже который год в начале сентября краевая столица чествует дачников, вызывающих восхищение неиссякаемым оптимизмом, творчеством, трудолюбием и грамотным подходом к ведению дел на своих сотках. Поощряются также лучшие садоводческие объединения, которые, несмотря на существующие трудности, ремонтируют дороги, подключаются к электросетям, решают другие общие для садоводов проблемы.

Щедрого вам урожая!

Так сложилось, что на минувшей неделе дачная тема громко заявила о себе и привлекла внимание горожан дважды.

В четверг, 6 сентября, прошло большое краевое совещание, где как раз вспомнили о законе, провозгласившем поддержку садоводства и огородничества в Приморском крае, но благополучно отправленном под сукно. И о том, что такой день в календаре памятных и праздничных дат Приморья существует, тоже вспомнили. А произошло это благодаря тому, что все участники совещания получили приглашение от Союза садоводов Владивостока на торжество, назначенное на 8 сентября, по случаю этого самого праздника и подведения итогов городского садоводческого конкурса.

Сразу скажу, что гости прибыли отовсюду, даже издалека. Поздравить владивостокских дачников приехали их давние друзья из Славянки, где много лет работает клуб садоводов, призы и подарки передали питомниководы из Уссурийска, искренние пожелания всяческих благ прилетели по Интернету из разных концов страны.

Но все-таки первым прозвучало поздравление от имени главного организатора праздника – администрации Владивостока. Почетная миссия поблагодарить виновников торжества и вручить им призы и подарки выпала заместителю главы города Игорю Ткаченко.

– Сообщество садоводов и огородников – особое, оно объединяет людей разных возрастов и профессий. Но всем им труд на земле приносит не только усталость, но и радость, удовольствие, творческий подъем. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и щедрого урожая, – пожелал Игорь Викторович. – Моя искренняя благодарность также тем, кто принял участие в нынешней праздничной выставке, проявил массу фантазии, чтобы она получилась вот такой красивой и богатой, кто нашел время для этого.

Времени нашим дачникам-труженикам в нынешнее экстремальное лето действительно не хватает особенно остро. Еще не закончена уборка картофеля, не все овощи и фрукты переработаны. Поэтому каждый час на вес золота.

Затяжные дожди, конечно же, принесли немало бед, снизили урожаи, а какие-то овощи и фрукты и вовсе будто языком слизали. Тем не менее экспозиции на субботней выставке поражали своим богатством и разнообразием. Отменные по вкусу помидоры и яблоки, приготовленные по оригинальным рецептам разносолы, невиданных размеров корнеплоды, живописные букеты – все это подтверждало, что наши земледельцы знают секреты, как противостоять природным катаклизмам.

Отмечу также, что до последнего сохранялась интрига, кто же вошел в число победителей состязания в каждой его номинации. Конкурсная комиссия в августе объехала около сотни дачных и приусадебных участков, хозяева которых подали заявки на участие в конкурсе. И достойных претендентов на победу было немало.

Дачи снова в цене

Черная полоса в дачном движении края закончилась. Прошли те времена, когда хозяева массово бросали свои участки. Теперь они обретают новых владельцев или на них возвращаются прежние. Дачи снова в цене.

– Во многих садоводческих товариществах, имеющих транспортную доступность, подключенных к электрическим сетям, с охраной и другой необходимой инфраструктурой в последнее время появились постоянные жильцы. Кое-где ходит автобус, который отвозит детей в школу, – прокомментировал председатель конкурсной комиссии начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Андрей Вишня. – Объезжая садоводческие товарищества в ходе подведения итогов конкурса, комиссия постоянно получала подтверждение того, что спрос на дачные участки есть и существенно вырос за последние годы. Но именно в тех товариществах, где хорошие дороги, есть электричество, желательно – вода. Еще очень важно, чтобы это было поближе к городу, не требовало больших расходов на бензин.

Дачники приводили такие цифры: давно не видевший тяпки участок «без крыши над головой» в урочище Соловей-Ключ уже с трудом найдешь за 200–300 тысяч рублей. А если на нем есть неплохой домик, земли соток 10, традиционные насаждения, существует возможность добраться до него на общественном транспорте, то продавцы могут запросить миллион рублей и больше.

По информации Андрея Вишни, при подведении итогов конкурса в номинации на лучшее садоводческое или дачное некоммерческое объединение учитывалось состояние внутренних дорог, работа по электрификации, забота товарищества об экологии и вывозе мусора, решение вопросов по постановке земельных участков на кадастровый учет и их государственной регистрации, оформление земель общего пользования.

– Председателям дачных объединений и членам правлений есть на кого равняться и у кого учиться, – заверил Андрей Анатольевич. – Прежде всего имею в виду победителей нашего конкурса – садоводческие товарищества «Дружба», «Голубая нива», «Искра-1» и еще целый ряд других. На месте они не стоят, развиваются, улучшают условия для дачников.

Сапоги не пригодятся

Если вы думаете, что после проливных дождей на дачных участках сейчас грязь непролазная, то глубоко ошибаетесь.

– Когда наши гости предусмотрительно захватывают с собой из дома резиновые сапоги, мы только улыбаемся, – говорит победительница конкурса в номинации «Лучший садовый участок» Ирина Герасименко (товарищество «Прометей»). – Система дорожек, проложенных по участку, специальная отсыпка, мульчирование – все это давно решило проблему, и вода у нас не стоит. Так что сапоги можно не брать.

Посмотришь на фотографии, сделанные на участке Герасименко, и не сразу поверишь, что это все у нас, в Приморье. Впечатление такое, будто где-то на курорте, в краях с более комфортным климатом. Пруд с рыбками, красивые ландшафтные композиции, цветники. Но и с точки зрения практичности участок себя оправдывает. Продуктовая корзина семьи наполняется овощами, зеленью, ягодами и фруктами, выращенными главным образом собственными руками.

Можно поспорить с теми, кто считает главной современной тенденцией переориентацию дачников исключительно на ландшафтный дизайн. Есть такая тенденция, но она не основная. Стоит хорошенько поискать, и за зеленой изгородью или в укромном уголке сада даже на территории самой парадной усадьбы обязательно отыщутся и огородные грядки, и кусты смородины и малины, и что-то вроде сортоиспытательного участка, где хозяева экспериментируют с агротехникой и новыми сортами.

Бесспорно, красивый ландшафтный дизайн – примета времени. Он меняет привычный дачный стиль. К примеру, какого только мощения не увидели члены комиссии на дачах! Владельцы участков обзаводятся бетономешалками, сами отливают плитку, бордюры, осваивают многие другие полезные навыки, включая строительные. А когда дача благоустроенная, то хочется чаще приезжать туда. И даже работа там идет быстрее.

Рецепт в копилку

Поскольку городской праздник проходит в пору сбора и переработки урожая, на нем очень активно обычно идет обмен рецептами. Опытные хозяйки подсказывают молодым, как правильно засолить капусту, сварить компот или варенье.

В этот раз, к примеру, популярностью пользовался рецепт приготовления аджики из кабачков. Уродились они нынче хорошие, несмотря на дождливое лето.

– Почему бы вместо традиционной кабачковой икры не попробовать приготовить аджику по-новому? Понадобится еще томатная паста, чеснок, горький перец, растительное масло. Интересно, что получится. Обязательно воспользуюсь подсказкой, – победительница конкурса в номинации «Лучший овощевод» Надежда Цовбун (товарищество «Дубки») осталась довольна тем, что рецепт предусмотрительно был распечатан и его можно было унести с собой.

А вот дачница Татьяна Коноваленко не только растиражировала рецепт приготовления кваса на виноградных листьях, но и угощала вкусным напитком всех желающих снять пробу.

– Мы назвали квас монастырским, потому что его рецептом поделился с участниками состоявшегося прошлым летом садоводческого тура отец Марк, келарь Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря, расположенного в Кировском районе, в окрестностях курорта Шмаковка, – рассказала Татьяна. – Он оказался настолько вкусным, что стал быстро набирать популярность. А рецепт очень простой. Для приготовления кваса используются виноградные листья, зеленые побеги, удаляемые пасынки, усы, обрезанные веточки. Все это очень плотно закладывается в какую-то емкость, например в ведро, и заливается нехлорированной сладкой (по вкусу) водой. По объему ее должно быть ровно столько же, сколько и зеленого сырья. Через шесть-семь дней, когда напиток начинает бродить, процеживаем его и разливаем в полуторалитровые пластмассовые бутылки и не ставим, а кладем горизонтально. Квас готов, когда бутылки из-за образовавшегося углекислого газа станут твердыми. Его можно пить, а оставшиеся бутылки перенести для хранения в холодное место.

Спасибо за технику!

У нынешнего дачника большие технические запросы. Одной лопаты мало, ему триммер, измельчитель веток, систему автополива и многое другое подавай, чтобы чувствовать себя во всеоружии. Поэтому победители конкурса так благодарны администрации города за то, что в качестве призов им дарят сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря.

– Мы очень рады, что нам предоставляется возможность выбрать то, что больше всего требуется для хозяйства. За это отдельное спасибо! – поблагодарила организаторов конкурса победительница в номинации «Лучший цветовод» Елена Лебединец (товарищество «Коммунальник»).

– Планирую приобрести ручную газонокосилку, которой можно работать после дождя, или подобрать качественный насос. У меня были такие, но вышли из строя, – поделился планами садовод и виноградарь Анатолий Залетов (садоводческое товарищество «Рыбники»), занявший первое место в номинации «Лучший плодовод».

Полезных подарков было еще много от спонсоров конкурса. Кому-то вручили газонокосилку, кому-то – спанбонд, кому-то – саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников. Довольны были победители и призеры, обнаружив в подарочном наборе сертификаты, по которым можно оформить подписку на журнал «Сады и огороды Приморья» и газету «Семь дней в Приморье», где в каждом номере также освещаются интересные для дачников темы, дается немало полезных советов.

– Вот теперь я буду знать, какие и где проходят занятия для садоводов, какие для них организуются поездки, не буду рыться по всему Интернету в поисках адреса нужного питомника. Вся эта информация публикуется на страницах местных изданий, – обрадовалась подарку хозяйка приусадебного участка в пригороде Владивостока Наталья Притеева.

Участники праздника попытали счастье еще и в лотерее. И опять-таки можно было выиграть садово-огородные инструменты, укрывные материалы, полезную технику. Счастливчики еще раз убедились, что стимулов для участия в городском садоводческом конкурсе предостаточно. А вместе с ними к такому же выводу пришли пока еще «сочувствующие» и начинающие дачники.

– Нынешний дачный сезон был не из легких, наша непредсказуемая погода создала массу проблем. Хотелось бы пожелать нашим садоводам удачного завершения работ на своих участках, благоприятной осени и лояльности приморского климата в следующем году, – подвел итог праздничным событиям Андрей Вишня. – Празднование Дня садовода и огородника во Владивостоке стало уже доброй традицией, и теперь наша задача – поддерживать ее и развивать.

Справка «В»

Краевой закон о поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, принятый в 2012 году, теоретически был направлен на развитие садоводства, огородничества и дачного хозяйства, повышение эффективности использования земли, создание благоприятных условий для ведения такого рода землепользования, а также на оказание приморцам консультационной помощи в этой сфере. Во второе воскресенье сентября законом установлен День садовода и огородника в Приморском крае.

Автор: Надежда БРАЖИНА