Выборы губернатора: самые честные и неожиданные Результаты первого тура голосования преподнесли много сюрпризов

В Приморье завершился первый тур губернаторских выборов. Главным его итогом стало то, что… итоги подводить рано. В регионе проведут второй тур, потому как никто из пяти кандидатов не смог преодолеть планку в 50 процентов голосов. Эксперты же отмечают, что эти выборы были одними из самых честных и неожиданных во всей избирательной истории края.

Немного о результатах. Первое место среди кандидатов занял врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. За него проголосовало более 46 % избирателей. На втором месте депутат Законодательного собрания края от КПРФ Андрей Ищенко. Он получил 24,63 % голосов. Оба кандидата прошли во второй тур выборов, который краевая избирательная комиссия уже назначила на нынешнее воскресенье, 16 сентября.

На третьем месте неожиданно для всех (в первую очередь для всезнающего экспертного сообщества) расположилась Юлия Толмачева, депутат ЗС ПК, представитель партии пенсионеров за социальную справедливость. Она набрала более 10 % голосов. Четвертое место с 9,27 % у Андрея Андрейченко, депутата Государственной думы от ЛДПР. На последнем месте справедливоросс и депутат ЗС ПК Алексей Козицкий с 4,8 % голосов.

Явка составила чуть более 30 % от общего числа избирателей в Приморье. Жалобы были немногочисленные, серьезных нарушений, как отметили представители крайизбиркома, не зафиксировано.

Понятно, что результаты голосования вызвали удивление у экспертов. Виной тому не только низкий показатель кандидата от партии власти, но и высокий показатель единственной женщины-кандидата и многие другие моменты. О том, какие еще сюрпризы последовали за выборами, рассказали в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма». Гостем студии стал приморский журналист, главный редактор газеты «Дальневосточные ведомости» Олег Жунусов.

Оппозиционный тренд

Первое, что отметили эксперты: второй тур губернаторских выборов для Приморья не диковинка. В 2001 году именно по результатам второго тура Сергей Дарькин первый раз стал главой Приморского края. Тогда он соперничал с экс-мэром Владивостока Виктором Черепковым.

– Но это было очень давно, – резонно заметил Андрей Калачинский. – Как минимум два губернатора назад.

– Я считаю, что 46 процентов для Андрея Тарасенко как для выдвиженца партии власти достаточно низкий результат, – заявил Олег Жунусов. – Дело в том, что все эксперты перед выборами прогнозировали его безусловную победу в первом туре. Более того, вечером в воскресенье, когда избирательные участки уже закрылись для подсчета голосов, мы собрались экспертным сообществом на так называемую Ночь выборов. В мероприятии приняли участие представители от всех кандидатов. Когда один из них заявил о возможности второго тура, экспертное сообщество встретило его слова дружным смехом. Настолько все были уверены, что кандидат от партии власти победит в первом туре. На часах было 22.00. Буквально через несколько часов стало ясно, что мы ошибались…

Также эксперты отметили, что 9 сентября в Дальневосточном федеральном округе помимо Приморского края выбирали себе глав еще четыре субъекта: Амурская и Магаданская области, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Что касается соседнего Хабаровского края, там ситуация с кандидатом от партии власти оказалась еще круче, чем в Приморье. Выдвиженец от ЛПДР Сергей Фургал и выдвиженец от «Единой России» Вячеслав Шпорт набрали практически равное количество голосов – по 35 %.

– Во-первых, Дальний Восток в плане выборов и предпочтений избирателей очень сильно отличается от западных регионов, – считает Олег Жунусов. – Во-вторых, мне кажется, что начиная с выборов президента России, прошедших 18 марта 2018 года, власть в Москве делает ставку на максимальную прозрачность и честность выборного процесса во всех регионах. Кремль дает гласную и негласную установки: проводите голосование максимально открыто и честно. Почему? Потому что сейчас главной задачей Кремля является легитимизация власти. Не должно быть и тени сомнения в том, что кандидат от партии власти получил первое место заслуженно в ходе честных выборов. Зачем это делается? Чтобы лишить оппозицию главного козыря – обвинений в том, что выборы прошли с подтасовками и махинациями, а значит, их результатам доверять нельзя.

Процесс очистки идет

Андрей Калачинский сравнил результаты Андрея Тарасенко с результатами его предшественника, Владимира Миклушевского, который на выборах губернатора в 2014 году набрал более 77 % голосов и победил в первом туре.

– Тогда ситуация с честностью и прозрачностью была иной, – заметил Олег Жунусов. – Напомню, что в 2014-м количество жалоб и нарушений было несравнимо больше. Я лично писал материалы о том, как проводились массовые подвозы избирателей. Сейчас такого нет. Да, было два сообщения о подвозе. Их оперативно проверили. Оказалось, что это соседи подкинули знакомого на личном автомобиле. Законом это не запрещается, да и ничего криминального тут, в принципе, нет. На выборах губернатора в 2014 году людей из Артема, из пригорода везли во Владивосток целыми автобусами, доставляли к разным избирательным участкам. Поэтому и явка была выше. Нынешняя ситуация с достаточно низкой, но честной явкой и вторым туром меня как гражданина радует. Это показывает, что у нас электоральный процесс очищается. Выборы становятся действительно прозрачными.

Партии «в нагрузку»

Андрей Калачинский отметил и достаточно хороший результат коммуниста Андрея Ищенко на выборах. Выдвиженец от КПРФ получил почти четверть «явившихся» голосов – 24 %. При этом у его товарища по партийному цеху и коллеги, коммуниста и депутата ЗС ПК Владимира Гришукова, баллотировавшегося в губернаторы в 2014 году, результаты были намного хуже.

– Владимир Гришуков в 2014-м набрал всего 13 %, – напомнил ведущий.

– Результат Андрея Ищенко действительно намного выше, чем у его предшественника, – согласился Олег Жунусов. – И намного выше, чем я ожидал. Но выросла поддержка и других кандидатов. Так, Андрей Андрейченко показал почти двукратный рост. В 2014-м за него проголосовало 4,7 % избирателей. В этот раз – 9,3 %. Я считаю, что, получив такой результат, он вполне решил задачи, которые ставил изначально. Понятно, что большинство кандидатов не планировали победить. Все шли с разными целями. Кто-то хотел напомнить о себе, кто-то заявить в очередной раз, кто-то стремился выгодно использовать свой политический капитал в выстраивании отношений с администрацией края. И почти все они добились своих целей. Но, я уверен, ни один из соперников Тарасенко не делал ставку на победу в первом туре. Даже амбиции коммунистов дальше второго тура не простирались.

Однако больше всего экспертов удивило третье место Юлии Толмачевой, выдвиженца от партии пенсионеров.

– Это личная заслуга самой Толмачевой, а не партии, – убежден Олег Жунусов. – Наоборот, эта партия своим заявлением о том, что она поддерживает повышение пенсионного возраста, оттолкнула часть электората.

Как заметил Андрей Калачинский, сама Юлия Толмачева пошла вопреки партийной линии и на выступлениях перед избирателями открыто говорила, что является противником пенсионной реформы.

– Я не знаю, какая партийная дисциплина существует в партии пенсионеров, как они будут решать этот вопрос, – отметил Олег Жунусов. – Но факт в том, что партия поддержала повышение пенсионного возраста, а Юлия Толмачева – нет. Более того, она, на мой взгляд, лучше других кандидатов прочувствовала настроение общества и очень толково, доходчиво объясняла, что надо делать, чтобы этого не допустить. Если бы она шла не от партии пенсионеров, я уверен, она вполне могла рассчитывать на второе место.

Также, по мнению экспертов, против своего кандидата сработала и партия «Единая Россия».

– Андрей Тарасенко получил большой плюс, когда его поддержал и назначил врио губернатора президент России Владимир Путин, – считает Олег Жунусов. – Но то, что его официально выдвинула на выборы губернатора «Единая Россия», ударило по его рейтингу. Да, с одной стороны, он назначенец. Но я поддерживаю идею варягов. У нас достаточно длительное время губернаторами становились местные кадры. Что мы получили в итоге? Приходит такой губернатор во власть, своих старых противников сразу начинает выдавливать, стартует резкий передел собственности, экономические войны, которые дестабилизируют обстановку в регионе. Поэтому я поддерживаю идею Москвы назначать человека, равноудаленного от местных элит. Да, с Миклушевским ошиблись. Но дело было не в принципе отбора кадров, а в том, что ошиблись с конкретной фигурой. Миклушевский красиво и много говорил, но ничего не делал. Андрей Тарасенко – его прямой антипод. Он много делает, но мало говорит.

Стоп-факторы: тайфуны и пенсионный возраст

И все-таки главный вопрос этих выборов: почему Андрею Тарасенко не удалось победить в первом туре?

– Есть ряд объективных причин, – полагает Олег Жунусов. – Во-первых, ему достался целый ворох проблем от предшественника. Решить их за короткий срок, учитывая неповоротливые бюрократические механизмы нашего государства, было невозможно. По сути, у него не было времени себя проявить.

Во-вторых, критическая ситуация с подтоплениями в крае после ливневых дождей, прошедших в августе. Андрей Тарасенко выстроил процесс логично и оправданно: в подтопленных районах находятся вице-губернаторы, а сам глава региона координирует их действия и курирует работу из Владивостока. Но люди, которые живут в затопленных районах, хотят личной встречи с главой Приморья. Облететь все 11 пострадавших районов физически сложно. Да и с точки зрения эффективности не очень оправданно. Да, с точки зрения имиджа – это плюс. Но Андрей Тарасенко, как мне кажется, не любит публичных выступлений. Люди, которые отбирали его на этот пост, ставили на первое место его профессиональные качества.

И последний фактор – пенсионная реформа, объявленная на федеральном уровне, которую создали и продвигают представители партии «Единая Россия». Конечно, это вызвало много негатива в отношении к партии власти. И Андрей Тарасенко, как выдвиженец от «ЕР», забрал часть этого негатива на себя.

Итак, нас ждет второй тур губернаторских выборов. По мнению экспертов, второй тур – это уже столкновение личностей, а не партий и программ. И именно оно решит, кто станет главой Приморья на следующие пять лет.

Автор: Евгений СИДОРОВ