И помните про силы постоянной боевой готовности... В далеком уже 1970 году состоялись легендарные морские учения «Океан». В них были задействованы корабли, авиация и береговые части четырех флотов и двух флотилий ВМФ СССР. Будучи старшим лейтенантом на одном из сторожевиков Балтийского флота, в тех учениях принимал участие Петр Король, ныне капитан 2-го ранга в отставке, проживающий во Владивостоке. Корреспондент «В» попросил его оценить те морские маневры в сравнении с нынешними.

– Учения «Океан» длились несколько месяцев. Они были приурочены к 100-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, потому такая масштабность и была, – вспоминает Петр Иванович. – Слава богу, сейчас нет показухи под определенные даты. Но тем не менее шороху в Северной Атлантике мы тогда навели изрядно. И нынешним морякам этот опыт надо брать на вооружение.

В 1970-м мы перекрыли все северные и частично южные водные просторы от Норвежского до Средиземного и Филиппинского морей. Одних подводных лодок было развернуто около 80 да еще за сотню надводных кораблей и вспомогательных судов. С неба нас прикрывали более 20 полков морской авиации. Плюс части морской пехоты. И это я вспомнил только ВМФ, а ведь тогда привлекались и другие роды войск.

Но главная особенность «Океана» заключалась в том, что, пока вся эта армада наводила ужас на вероятного противника, на учения не отвлекались наши основные силы сдерживания – подводные лодки стратегического назначения и многоцелевого использования. И сейчас все происходит точно так же. То есть на учениях мы видим лишь «надводную часть айсберга». А вся наша ударная сила скрыта в глубинах океанов. Советую это не забывать.