Не планируйте с нами воевать Оценить боеготовность и обороноспособность Вооруженных сил РФ приглашены военные наблюдатели из 57 стран мира

Вчера в России начались крупнейшие за всю историю страны учения армии, авиации и флота «Восток-2018». Активная их фаза продлится с 11 по 17 сентября под общим управлением министра обороны РФ Сергея Шойгу. На завершающем этапе учения посетит президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Скорее всего, это будет полигон Цугол в Забайкалье, хотя в качестве запасных аэродромов не исключены также полигоны в Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке, в акватории Охотского моря или в открытой части Тихого океана.

Масштабы соразмерны опасности

Масштабные войсковые учения для нашей страны не являются чем-то новым и необычным, они проводились во времена и Российской империи, и СССР. И всегда были связаны с актуальными на тот момент угрозами извне. Например, в 1910-е серьезные маневры проводились в связи с возможной войной с кайзеровской Германией, в 1930-е – накануне неизбежного столкновения с Третьим рейхом, в 1970-е отрабатывались элементы противостояния с блоком НАТО. А на маневрах «Запад-1981» впервые тренировка войск велась с учетом возможной ядерной войны.

И сегодня обстановка тревожная.

НАТО у западных границ России, на востоке – нестабильная ситуация из-за проблем на Корейском полуострове и неадекватной реакции на них со стороны США, на юге – пылающий Ближний Восток, война с террористами. Поэтому в современных условиях каждый год по очереди поднимают по тревоге один из военных округов, усиливают его авиацией, ближайшим флотом и воздушно-десантными войсками. «Восток-2018» от ежегодных учений отличается тем, что в ружье подняты сразу два округа и два флота, также со всей авиацией и ВДВ.

Нынешние Вооруженные силы России позволяют на базе каждого из округов в случае войны развернуть один полноценный фронт и минимум еще одну вспомогательную армейскую группировку для действий на второстепенном направлении. Помимо России два фронта и более могут создать лишь США, Китай и с большой натяжкой Индия. Европейские страны НАТО не смогут обеспечить даже один мало-мальски боеспособный фронт на гипотетическом театре военных действий в Старом Свете. США готовы воевать на два фронта лишь на американском континенте, а вот две полноценные войны за его пределами (Ближний Восток, Европа, Северная Африка или Азиатско-Тихоокеанский регион) им уже не потянуть. Китай способен воевать на нескольких направлениях в Азии, но он не обеспечен в полной мере современным оружием. Что уж тут говорить про остальных.

Не будем ничего скрывать

Неудивительно, что многие участники мировых геополитических процессов напряглись в ожидании «Востока-2018». Условный Запад напуган двумя основными посылами этих учений.

Во-первых, всех беспокоит тот факт, что Россия может так легко в кратчайшие сроки поднять и перебросить за тридевять земель треть всей своей армии с многочисленной техникой, тяжелым вооружением, тыловыми частями и обеспечить логистику снабжения их боеприпасами, продовольствием, транспортными, инженерными и медицинскими ресурсами.

Во-вторых, впервые в современных реалиях для участия в масштабных учениях привлекаются авиация и сухопутные силы совместно России, Китая и Монголии. Это прямой путь к созданию нового военного союза – восточного – в противовес западному. В Вашингтоне и Брюсселе отдают себе отчет в том, что новые союзники поставят крест на однополярном мире и по своим военным возможностям быстро сравняются с боевым потенциалом Соединенных Штатов вместе со всеми их союзниками, а потом и превзойдут его.

Американские и европейские политики и генералы выплеснули свой испуг и тревогу в телеэфирах и на страницах печатных изданий. Чтобы развеять страхи и сомнения, что нынешние маневры не направлены против третьих стран, Россия дала возможность аккредитоваться всем желающим зарубежным военным наблюдателям и журналистам. Участие подтвердил 91 наблюдатель из 57 стран, а также из военной миссии НАТО в России. Нам от НАТО скрывать нечего, пусть лишний раз вздрогнут, когда увидят, как и с помощью какого оружия воюют «эти русские».

Накануне в Москве руководители военного ведомства России провели брифинг для военных атташе, аккредитованных в нашей стране. Перед сотней военных дипломатов выступил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он напомнил, что предыдущие стратегические учения были проведены на территориях Центрального военного округа (в 2015 году), Южного (в 2016-м) и Западного (в 2017-м). Логично, что в этом году подошла очередь Восточного военного округа.

Начальник Генштаба рассказал также предысторию подготовки к маневрам. Для этого в войсках объявлялись внезапные проверки боеготовности.

– Первые внезапные проверки, проведенные в 2013 году, вскрыли серьезные недостатки в подготовке войск, – отметил генерал Герасимов. – Соединения и войсковые части были привязаны к своим военным городкам и ближайшим полигонам, практики перегруппировок на большие расстояния и в новые районы не имели. Индивидуальная подготовка личного состава также оставляла желать лучшего, а новой техники было до обидного мало. После анализа результатов первых проверок нами были сделаны выводы и приняты меры по исправлению ситуации. Теперь в ходе внезапных проверок войска действуют преимущественно на незнакомых полигонах, перегруппировки осуществляются на большие расстояния. При этом подразделения, играющие роль противника, не используют обмундирование и вооружение натовского образца (тогда как на учениях НАТО российская форма и оружие используются в полный рост. – Прим. авт.).

Вот это другой коленкор!

Если кто не помнит, фраза «Вот это другой коленкор!» стала летучей и любимой в народе после выхода в свет романа «Даурия» советского писателя Константина Седых. В нем он рассказал об участии забайкальских казаков в Гражданской войне на территории Даурии – в степях и сопках между реками Шилка и Аргунь. Ровно через 100 лет после той братоубийственной войны на этих бескрайних просторах развернулись новые баталии.

«В» представляет своим читателям программу нынешних маневров, составленную по информации из открытых источников.

Итак, по программе учений созданы две противоборствующие группировки: с одной стороны – Центральный военный округ в составе двух общевойсковых армий и Северного флота (СФ), с другой – три общевойсковые армии Восточного военного округа с Тихоокеанским флотом в придачу (еще одна полевая армия остается в резерве). Каждая из сторон имеет в своем распоряжении по одной армии ВВС и ПВО. Усиливают соперников стратегическая авиация, соединения ВДВ и поддержка ракетных войск стратегического назначения.

Основной особенностью «Востока-2018» является двусторонний формат не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления – от командующего округом (фронтом) до командиров взводов и отделений.

Действиям соединений и частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом на большие расстояния, до 7000 км, а группировка Северного флота осуществила межфлотский переход на дальность свыше 4000 морских миль.

В рамках активной фазы обе стороны не только на картах в штабах (хотя и это присутствует), но и в действительности наступают и обороняются. Дивизии и бригады производят массированные артобстрелы и бомбометание, осуществляют разведку в тылах противника и окапываются на передовой, наводят переправы и преодолевают вброд реки танковыми колоннами в рейдовых обхватах, выбрасывают воздушные десанты.

По программе учений вначале одна сторона атакует по нескольким направлениям при огневой поддержке армейской авиации, ударов артиллерии и крылатых ракет. Отбив наступление всеми имеющимися силами, вторая сторона переходит в контрнаступление с форсированием водной преграды в сложных условиях.

На полигоне Цугол командирам всех уровней предоставлено право принятия самостоятельных решений. Свободу действий получили диверсионные группы бригад спецназа. Спланировано широкое применение боевой робототехники, беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

На этом этапе задействовано несколько десятков тысяч солдат и офицеров, более 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. А чтобы воюющим «центральным» и «восточным» жизнь медом не казалась, по заявлению Валерия Герасимова, им все время будут даваться дополнительные и самые неожиданные вводные.

Китайские и монгольские военные выступят на стороне Восточного округа. По словам военного атташе посольства КНР в России Куй Яньвэя, в учениях задействовано несколько тысяч военнослужащих ВС Китая, 900 единиц сухопутной техники, порядка 30 самолетов и вертолетов Шэньянского военного округа.

Команда «В ружье!» – для всех

Помимо главного фрагмента учений в Забайкалье одновременно проходят еще несколько учений на уровне дивизий, бригад, частей и служб окружного подчинения. Всего в маневрах задействовано 297 тысяч человек личного состава, до 36 тысяч танков, самоходных орудий и систем залпового огня, боевых машин пехоты. Задействовано более тысячи единиц авиационной техники армейской, фронтовой, дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и стратегической авиации Воздушно-космических сил.

К примеру, в поля на территории Приморья и Бикинского района Хабаровского края выведены военнослужащие 5-й общевойсковой армии по штатному расписанию. Дневальными в казармах и в караулах остались те, кому по рекомендациям военных врачей на момент объявления боевой тревоги запрещались полевые условия.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов уже состоялась высадка воздушных десантов парашютным способом. На одном из приморских полигонов с неба десантировался десантно-штурмовой батальон из уссурийской бригады ВДВ. После приземления «голубые береты» с ходу вступили в бой. Не исключено еще одно десантирование в основной фазе учений.

Для мотострелковых бригад разработана сложная и быстроменяющаяся обстановка, требующая принятия энергичных оперативных мер и нестандартных решений. Войска выполняют задачи ведения маневренной обороны, нанесения поражения противнику огнем артиллерийских подразделений и ударами армейской авиации, перехода в наступление. Мотострелки воюют ротами и батареями, батальонами и дивизионами, целыми бригадами.

В зонах активных боевых действий и за их пределами работают разведывательные и диверсионные группы сразу трех бригад спецназа (из Новосибирской области, Бурятии и Хабаровского края). Их задача заключается в обнаружении и выводе из строя скоплений сил противника и бронированной техники, уничтожении скрытых станций спутниковой связи, захвате языков и секретных документов, подрыве важных объектов противника и многом другом.

Войска радиолокационной, химической и биологической защиты округа прикрывают аэродромы, железнодорожные станции, мосты и тоннели, эшелоны с войсками и техникой от ударов с воздуха и диверсантов. Выставляется дымовое и аэрозольное прикрытие.

Обеспечение противовоздушной обороны возложено на войсковую ПВО. Только в зоне Восточного военного округа этим занимаются четыре бригады, несколько отдельных полков и дивизионов ПВО. Дополнительно команды зенитных ракетных комплексов «Бук» и стрелки ПЗРК «Игла» организовали воздушную оборону критически важных объектов в регионе. На ходе учений отражаются атаки авиации, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника по военным аэродромам, командным пунктам и т.д. Причем эти действия ведутся и днем и ночью. Результаты станут известны позднее. Но пока, по имеющимся у нас данным, командование довольно выявлением и уничтожением воздушных мишеней.

По отдельной программе проходят учения группировок Северного и Тихоокеанского флотов в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. Здесь также в стадии отработки массированные авиаудары и их отражение, борьба с крылатыми и противокорабельными ракетами, с торпедами противника, атака на группировки кораблей, десантирование и отражение вторжения с моря. Силам морского десанта ТОФ противостоят части сухопутных войск и обороны морского побережья. Задействованы самолеты и вертолеты, которые наносят ракетно-бомбовые удары по вражеским кораблям. В бой брошены также подразделения двух бригад морской пехоты ТОФ и одной арктической бригады СФ.

На сегодняшний день уже проведено 16 учений, в том числе по войсковой и космической разведке, диверсионной деятельности, радиоэлектронной борьбе, маскировке, морально-психологическому, материально-техническому и медицинскому обеспечению и другие.

Если кто-то думает, что из-за переброски войск на большие расстояния и длительные сроки ослабла обороноспособность страны на иных направлениях, он глубоко ошибается. Параллельно с маневрами «Восток-2018» проведены мероприятия с практической поставкой мобилизационных ресурсов. Отмобилизовано 21 воинское формирование в 10 субъектах Российской Федерации в центре и на юге страны, несколько тысяч солдат, сержантов и офицеров призваны из запаса, все обеспечены обмундированием и вооружением. Несколько сформированных на западе подразделений территориальных войск уже переброшены военно-транспортной авиацией на Дальний Восток для выполнения учебно-боевых задач по обороне побережья, портов, промышленных и железнодорожных узлов.

Первые выводы учений таковы: никакой враг не сможет захватить нас врасплох. Более того, он нарвется на такой ответный удар, что судьба Наполеона или Гитлера покажется завидной.

Автор: Николай КУТЕНКИХ