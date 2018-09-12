Владимир Путин: людей не устраивают условия жизни Президент России Владимир Путин вечером 10 сентября провел во Владивостоке заседание президиума Государственного совета. Речь шла о нерешенных проблемах Дальнего Востока и мерах по созданию здесь устойчивого социально-экономического роста.

Свое выступление глава государства начал с перечисления причин продолжающегося оттока населения, высокой смертности и низкого уровня жизни по сравнению с западными территориями России. В прошлом году дальневосточников стало меньше на 17 тысяч человек, уезжают лучшие кадры в самом трудоспособном возрасте.

Почему так происходит?

– Вывод понятен: людей не устраивают сегодняшние условия для жизни. Это низкая обеспеченность жильем, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и поселков, низкие зарплаты и пенсии, – перечислил Владимир Путин.

По мнению российского лидера, нужно создавать преференции не только для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток, но и, разумеется, развивать комфортные условия для всех, кто уже живет на этой земле. Правительство должно действовать результативно в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного обеспечения. Нужно выйти на уровень устойчивого естественного демографического прироста. Надо поднимать центры экономического роста, где будет создаваться дополнительная социальная инфраструктура. На реализацию планов социального развития в таких центрах до 2020 года выделяется свыше 50 млрд рублей из федерального бюджета.

– Крайне важная задача – повышение транспортной доступности. Такой же системный подход должен быть и в сфере регулирования важнейших тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду, – определил список первоочередных задач президент России.

– Чтобы добиться перелома в смертности, нам нужно привести в нормативное состояние региональные и муниципальные дороги. Ликвидировать опасные участки, обеспечить оперативную работу служб скорой помощи, – считает глава Минвостокразвития Александр Козлов. – На Дальнем Востоке 40 % погибших приходится на местные дороги. Поэтому предлагаю оказывать помощь из федерального бюджета не только административным центрам, но и таким городам, как Арсеньев, Уссурийск, Находка, Артем. Такие же системные подходы нужно применять при регулировании тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду.

Владимир Путин тут же предложил дополнительные деньги от акцизов направлять в наши регионы. Напрямую, без всяких федеральных фондов.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что субсидирование дальневосточных авиаперевозок в ближайшие три года составит 4,5 и 5,5 млрд рублей соответственно.

Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева тут же предложила развивать на Дальнем Востоке санитарную авиацию, с ее помощью сократить «плечо» доставки раненого или тяжелобольного до больницы.

Кроме того, президент потребовал как можно быстрее разобраться со стоимостью квадратного метра на Дальнем Востоке. На что министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев тут же отреагировал: 1 января 2019 года методика будет утверждена.

В завершение Госсовета Владимир Путин дал ряд поручений министрам и губернаторам. И пообещал следить за их выполнением.

– Мы должны сделать все необходимое, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, свои жизненные планы, были востребованы, получали достойную зарплату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам, не считали бы проблемой большие расстояния, – подчеркнул президент.

Автор: Николай КУТЕНКИХ