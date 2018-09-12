ВЭФ-2018 расширяет границы. Наших возможностей Президент России и руководители ведущих стран АТР во Владивостоке: разговор о политике, экономике и будущем Дальнего Востока

Владивосток в эти дни превратился в неофициальную столицу Азиатско-Тихоокеанского региона. На остров Русский, где проходит четвертый Восточный экономический форум, съехались официальные делегации из 60 с лишним государств Азии, Европы, Африки и обеих Америк, во главе некоторых из них стоят президенты и премьер-министры. Но без всякой натяжки можно утверждать, что на форуме все крутится вокруг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Столица гостеприимства

Четвертый ВЭФ собрал рекордное количество участников – свыше шести тысяч политиков, бизнесменов, ученых, журналистов, экологов, спортсменов, артистов в эти дни работают в стенах кампуса Дальневосточного федерального университета. И это не считая переводчиков, волонтеров, поваров, водителей, сотрудников охраны.

Для размещения такого количества людей были заранее зарезервированы 1,8 тысячи номеров в аккредитованных гостиницах Владивостока и Артема, свыше 4,4 тысячи номеров в самом кампусе ДВФУ. Но и этого не хватило. В воскресенье к главному причалу Морского вокзала пришвартовался итальянский круизный лайнер Costa NeoRomantica. Плавучая гостиница имеет около 800 кают на 1800 человек, и они практически полностью заполнены. Кстати, в самом Владивостоке в эти дни в несколько раз подскочила плата за аренду элитных квартир.

Участников и гостей форума перевозят на 160 новеньких седанах G80 от компании «Хендэ Мотор СНГ», на машинах из гаражей президента РФ и администрации Приморья. Также задействованы десятки заранее арендованных в нашем городе легковушек, джипов, микроавтобусов и туристических автобусов.

Для обеспечения безопасности на Русском запрещена парковка и ограничено движение любых транспортных средств, за исключением машин, работающих в рамках ВЭФ, и рейсовых автобусов. Для передвижения по материковой части южного Приморья членам официальных делегаций и почетным гостям рекомендованы определенные маршруты. На этих дорогах, а также в местах массовых гуляний людей усилено патрулирование силами полиции и спецподразделений. Одновременно были закрыты воздушное пространство над городом и частично акватория залива Петра Великого.

С минувшего воскресенья и до окончания мероприятий ВЭФ во Владивостоке большим спросом пользуются рестораны и кафе с рыбной кухней – столики резервировали загодя.

В режиме повышенной готовности в городе трудятся организации здравоохранения, службы связи, благоустройства, дорожные, инженерные, службы водо- и электроснабжения, информационного обеспечения. В кампусе задействовано порядка 530 волонтеров (к слову, желающих надеть волонтерскую форму было в два раза больше).

Для российских и зарубежных гостей открыты музеи, театры, картинные галереи, книжные магазины. Конечно, многим из них захочется прогуляться по нашим набережным и скверам.

Проблемы внутренние, политика внешняя: президент успевает все

В столицу Приморья российский лидер прилетел во второй половине дня 10 сентября. В понедельник и вторник во Владивосток также прибыли председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен.

Сойдя с трапа самолета, Владимир Путин сразу же включился в рабочий процесс. С аэродрома глава государства на вертолете отправился на остров Русский, где ему прежде всего представили проект музейного и театрально-образовательного комплексов, которые создадут во Владивостоке в районе Орлиной сопки. После этого президент провел заседание президиума Государственного совета по мерам реализации стратегических задач для опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

Вечером в понедельник состоялись переговоры Владимира Путина с Синдзо Абэ. Это был обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Как сообщает сайт kremlin.ru, обсуждались отдельные вопросы двустороннего взаимодействия, в частности, в экономической, гуманитарной и военной сферах. Президент России и премьер-министр Японии также посетили современный двигателестроительный завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке.

Позже в кампусе ДВФУ российский лидер осмотрел экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, и в режиме видеоконференции дал старт работе ряда предприятий региона.

Утром 11 сентября президент России отправился в Большой Камень, где посетил судостроительный комплекс «Звезда» и на месте ознакомился с текущими и перспективными проектами строящегося завода. Ему показали уже сданные в эксплуатацию цеха, в которых приморские корабелы приступили к сборке первых четырех судов-снабженцев усиленного ледового класса для работы на нефтегазовом шельфе.

Вернувшись на остров Русский, глава государства провел встречу с видными представителями зарубежных деловых кругов – участниками форума. На ней присутствовали главы компаний Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui, CNPCВ и ряда других азиатских корпораций. В ходе открытой дискуссии обсуждались актуальные вопросы предпринимательства на российском Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, перспективные отрасли и сферы ведения бизнеса с участием иностранного капитала на просторах от Урала до Тихого океана, а также меры оказания господдержки новым проектам зарубежных инвесторов.

Во вторник также состоялись российско-китайские переговоры. Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обсуждали ключевые международные проблемы.

Кроме того, главы государств встретились за круглым столом с руководителями приграничных регионов России и Китая, а также посетили традиционно работающую в рамках ВЭФ выставку «Улица Дальнего Востока».

Еще две протокольные встречи Владимира Путина запланированы на утро 12 сентября. Ожидается, что гостями нашего президента на острове Русском станут монгольский президент Халтмагийн Баттулга и южнокорейский премьер Ли Нак Ен.

Лидеров тревожат экономика и безопасность

Сегодня основной день работы ВЭФ-2018. Ключевая тема форума в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». На пленарном заседании выступят главы пяти государств и правительств.

Как ранее официально заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, «в выступлении нашего президента будут затронуты масштабные планы по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока. В очередной раз глава государства озвучит приглашение иностранным инвесторам активнее работать вместе с российским бизнесом в дальневосточных проектах. Это отражает стремление к более тесной интеграции России в систему экономических связей на огромном Азиатско-Тихоокеанском пространстве.

Для содействия бизнес-инициативам сформированы ТОРы со значительными преференциями для запуска новых производств. Создана портовая зона с особым режимом таможенного и налогового регулирования – свободный порт Владивосток. Реализуются масштабные социальные, инфраструктурные, образовательные и научные программы, проекты, направленные на поддержку экспорта и технологическую модернизацию. Все это открывает широкие перспективы для партнерства, торговли, долгосрочных капиталовложений, для освоения современных эффективных форм и моделей сотрудничества, в том числе в рамках таких многосторонних структур, как Евразэс, ШОС, АТЭС.

Отдельно наш президент скажет и об укреплении безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнет тезис о важности сохранения принципов свободной торговли на основе норм ВТО. Владимир Владимирович намерен заявить о недопустимости применения в мировой торговле политически мотивированных санкций и ограничений».

По завершении выступлений состоится дискуссия в форме вопросов и ответов. Ее модератором станет телеведущий, заместитель директора ГТК «Телеканал «Россия», президент Института Беринга – Беллинсгаузена Сергей Брилев.

Разошлись по интересам

Кроме пленарного заседания в программу ВЭФ-2018 включены порядка 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-диалоги и диалоги между представителями конкретных стран, деловые завтраки и круглые столы.

Спикерами форума являются ведущие мировые эксперты из числа представителей российской и зарубежной политической элиты, гражданского общества, выдающиеся научные и общественные деятели, руководители ведущих международных компаний.

Работа в рамках деловой программы ВЭФ-2018 ведется по четырем основным направлениям. Первый тематический блок – «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» – посвящен результатам и перспективам развития региона. В сессиях блока участвуют уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, президент Российской академии наук Александр Сергеев, главы регионов ДФО.

В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» участники форума обсудят проблемы развития отраслей, благодаря которым будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы. Среди участников – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, зампред Госдумы Ирина Яровая, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и другие.

В тематический блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» включены деловые мероприятия по вопросам экономической кооперации региона с соседними странами. В дискуссиях принимают участие заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов, министры спорта Павел Колобков, природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбатар, лауреаты Нобелевской премии мира Чунг Рае Квон и Риккардо Валентини.

Среди тем для обсуждения в блоке «Создание условий для жизни людей» – реализация национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования и науки, жилья и городской среды на Дальнем Востоке. В работе социального блока задействованы министры здравоохранения Вероника Скворцова, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, просвещения Ольга Васильева и другие.

В рамках ВЭФ-2018 состоятся семь страновых бизнес-диалогов. Наиболее интересными являются диалоги «Россия – Китай» и «Россия – Япония».

Китай: поворот на восток. Российский

Председатель КНР Си Цзиньпин во Владивосток приезжает впервые. До сих пор на Восточных экономических форумах во главе делегаций из Китая были его заместители. Сам же товарищ Си посещал подобные мероприятия на территории России лишь в Санкт-Петербурге. В нашем городе для него подготовлена отдельная расширенная программа пребывания.

Это показывает уровень сближения между нашими странами. Поднебесная решила финансово вложиться не только в сибирско-европейскую часть России (объем товарооборота между РФ и КНР в этом году приблизится к $100 млрд), но и сделать масштабную ставку на Дальний Восток. Китай и сейчас является крупнейшим зарубежным инвестором в нашем обширном регионе (в совместные проекты в свободном порту Владивосток и в ТОРах соседи вложили $30 млрд), но объемы вложений должны удвоиться, а сферы приграничного сотрудничества планируется основательно расширить. Именно поэтому китайского лидера сопровождают около 600 глав крупных компаний и банков – государственных и частных.

Определены территории, которым предписано развивать двусторонние связи. Прибывшие губернаторы провинций Хэйлунцзян, Гуандун, Сычуань, Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Цзилинь, Ляонин и Внутренняя Монголия уже знакомятся со своими российскими коллегами и намечают новые проекты. Под это дело создан российско-китайский инвестиционный фонд по межрегиональному сотрудничеству в размере 100 млрд юаней.

На что еще хочется обратить внимание? Наши страны уже перешагнули уровень партнерских отношений. Вплотную стоит вопрос о заключении союзнического договора. Этому способствует и участие на этой неделе армии КНР в стратегических учениях «Восток-2018» (подробнее читайте на стр. 4-5). Наверняка Владимир Путин и Си Цзиньпин эту тему не обойдут стороной.

Японии нужен мир

Накануне вылета во Владивосток глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что отправляется в Россию для согласования мирного договора. Он рассчитывает провести завершающие переговоры с президентом России во время очередного ВЭФ, сообщает ежедневная газета «Санкэй симбун».

– Мы проведем основательную дискуссию с господином Владимиром Путиным. Я хотел бы окончательно решить проблему принадлежности четырех островов в составе северных территорий и подписать мирный договор, – заявил премьер. – Еще одной темой для беседы станет ситуация на Корейском полуострове. Мы поговорим в формате тет-а-тет.

«В» напоминает, что лидеры двух стран встречались уже 21 раз. В каждой из них глава нашего государства терпеливо объяснял коллеге, что Россия не собирается пересматривать итоги Второй мировой войны, а российская территория не является предметом для торга. Даже если на кону подписание мирного договора.

Поэтому можно предположить, что в очередной раз политика уступит место экономике. Подтверждением тому служит приезд на Русский почти 400 японских бизнесменов. По словам чрезвычайного и полномочного посла Японии в Москве Тоехисо Кодзуки, товарооборот между нашими странами в 2017 году вырос на 25 %, растут японские инвестиции, разработана программа развития Владивостока. Новые проекты станут основой для дальнейшего сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и рыболовства.

А что касается договора о мире, то это историческое событие может произойти в 2019 году. Дипломаты двух стран сейчас без лишней огласки работают над программой визита президента России в Токио и придают ему особое значение.

На посошок

По окончании пленарного заседания лидеры пяти стран примут участие в церемонии награждения победителей и призеров Дальневосточной регаты крупных учебных парусников – 2018.

Владимир Путин и Си Цзиньпин сегодня вечером также посетят Всероссийский детский центр «Океан».

В завершение сегодняшнего дня президенты России и Монголии, премьер-министр Японии станут гостями уже традиционного Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров до 21 года.

Главное событие во Владивостоке завтра, 13 сентября, – третий, завершающий день работы ВЭФ-2018. Останется только подвести и огласить его итоги.

Автор: Николай КУТЕНКИХ