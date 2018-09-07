Пингвины: скандалы, интриги, приключения… Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит продолжение хитового боевика 2014 года «Великий уравнитель 2», подростковое фэнтези «Темные отражения», ужасы «Мара. Пожиратель снов», частичная автобиография Льва Толстого «История одного назначения», фантастика «Кин» и добрый японский мультик «Тайная жизнь пингвинов».

«Великий уравнитель 2» (18+)

Продолжение истории Роберта Маккола (Дензел Вашингтон), бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие. Теперь герой переселился в другое место, изменил профессию, но не изменился сам. Он по-прежнему пытается помочь людям в своей странной манере: где кулаком, где умом, где навыками переговорщика. При этом появился еще один молодой чернокожий парень, которого главный герой пытается наставить на путь истинный.

«Темные отражения» (12+)

После того как неизвестная болезнь убивает 98 процентов американских детей, 2 процента выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

Фильм основан на книге Александры Беркен, написанной в некогда популярном, но ныне исхоженном вдоль и поперек жанре подросткового фэнтези. То, что было актуально во времена «Гарри Поттера», что начинало приедаться во времена «Сумерек», что набило оскомину во времена «Голодных игр» и «Дивергента», предстает публике снова под оберткой нового фильма.

«Мара. Пожиратель снов» (18+)

Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится для нее опасным.

«История одного назначения» (12+)

В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного.

«Кин» (16+)

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры.

Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит, спасет загадочный артефакт наш мир или погубит…

«Тайная жизнь пингвинов» (6+)

Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ