Пингвины: скандалы, интриги, приключения…

Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

7 сент. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4393 от 7 сент. 2018

На большие экраны выходит продолжение хитового боевика 2014 года «Великий уравнитель 2», подростковое фэнтези «Темные отражения», ужасы «Мара. Пожиратель снов», частичная автобиография Льва Толстого «История одного назначения», фантастика «Кин» и добрый японский мультик «Тайная жизнь пингвинов».

«Великий уравнитель 2» (18+)

Продолжение истории Роберта Маккола (Дензел Вашингтон), бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие. Теперь герой переселился в другое место, изменил профессию, но не изменился сам. Он по-прежнему пытается помочь людям в своей странной манере: где кулаком, где умом, где навыками переговорщика. При этом появился еще один молодой чернокожий парень, которого главный герой пытается наставить на путь истинный. 

«Темные отражения» (12+)

После того как неизвестная болезнь убивает 98 процентов американских детей, 2 процента выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

Фильм основан на книге Александры Беркен, написанной в некогда популярном, но ныне исхоженном вдоль и поперек жанре подросткового фэнтези. То, что было актуально во времена «Гарри Поттера», что начинало приедаться во времена «Сумерек», что набило оскомину во времена «Голодных игр» и «Дивергента», предстает публике снова под оберткой нового фильма.

«Мара. Пожиратель снов» (18+)

Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится для нее опасным.

«История одного назначения» (12+)

В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного.

«Кин» (16+)

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры.

Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит, спасет загадочный артефакт наш мир или погубит…

«Тайная жизнь пингвинов» (6+)

Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ