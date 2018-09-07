В удорожании хлеба винят неурожай, ЖКХ и падающий рубль К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10 %, не исключает портал «ПродMag» со ссылкой на газету «Известия». Такие прогнозы представили участники рынка – зерновые компании и производители продукции.

В ассоциации «Руспродсоюз» сообщили: зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году. Так, пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за 1 кг, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а годом ранее – за 9 рублей, пишет iz.ru.

«Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рубля за 1 кг», – сказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не столь высоким. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца 2018 года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что на розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо.

Автор: Отдел новостей «В»