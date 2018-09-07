Дарькин будет руководить кадрами в «Приморье» Экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин приступил к работе в банке своей супруги. Эту информацию опубликовала деловая газета «Золотой Рог».

По данным издания, Сергей Дарькин возглавил комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Еще одна перемена в руководстве – назначение Виктора Белкина, экс-ректора Тихоокеанского государственного экономического университета, на пост главы комитета по стратегическому развитию и планированию.

Кроме того, по данным «Золотого Рога», в совете директоров банка произошла одна замена: место бывшего председателя правления банка Андрея Багаева занял Сергей Белавин. По данным издания, главным номинальным владельцем «Приморья» является Лариса Белоброва. Ей принадлежит 54,17 % акций.

Автор: Анна МИРОНОВА