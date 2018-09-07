Праздники хотят сделать невоздушными Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поддержал предложение руководителей особо охраняемых природных территорий страны отказаться от запуска воздушных шаров на массовых мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба Минприроды России, с инициативой выступили представители двух дальневосточных заповедников и двух национальных парков.

Руководители ООПТ отметили, что в последние годы запуск в небо воздушных шаров стал неотъемлемой частью многих массовых праздников и акций. Яркие шарики красиво улетают ввысь, но немногие задумываются об их дальнейшей судьбе. Тысячи разноцветных «останков» с ленточками попадают как на улицы городов, так и на заповедные территории, прежде свободные от любого мусора.

– В воздухе гелиевый шар существует не больше часа. Далее под влиянием либо высоких температур, либо сильного ветра, либо других внешних факторов шар сдувается и падает. В воде или на суше сдувшийся шар может привлечь зверей, птиц и рыб как объект питания. Экологами всего мира все чаще отмечаются случаи гибели животных от съеденного ими латекса, полиэтилена или других ТБО, – отметила Евгения Бисикалова, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда».

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, с ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки.

– Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю, – отметил министр.

Сами экологи тем временем бьют тревогу: уже не одно животное пострадало от последствий красивых праздников. По словам директора Кроноцкого заповедника на Камчатке Петра Шпиленока, за историю существования заповедника неоднократно были зафиксированы случаи травмирования и гибели тюленей, морских птиц в акватории и даже наземных млекопитающих, обитающих на побережье. Причина трагедий – мусор, в числе которого и злополучные шары.

Не обошла эта проблема стороной и «Землю леопарда»: на заповедной территории также частенько находят клочья от воздушных шариков. И хотя факт употребления латекса животными пока замечен не был, специалисты предупреждают, что попадание инородного предмета в дикую природу может закончиться непредсказуемо.

Автор: Анна МИРОНОВА