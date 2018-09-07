Лучшие проекты по освоению дальневосточного гектара увидят гости ВЭФ На площадках четвертого Восточного экономического форума состоится презентация пяти проектов-победителей Международного конкурса идей «Дальневосточный гектар», сообщили в пресс-службе края.

Конкурс, организованный Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при поддержке Минвостокразвития России, проходил с 20 марта по 20 июля 2018 года. В нем приняли участие более 350 человек из разных регионов России, а также стран АТР.

«Мы провели конкурс идей с целью найти перспективные идеи и актуальные практики по освоению дальневосточного гектара, ведь нет ничего более мотивирующего, чем успешный опыт. Вместе с тем мы рады поддержать победителей интеллектуального соревнования и предоставляем им возможность принять участие в Восточном экономическом форуме и найти там партнеров и инвесторов», – отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат, добавив, что каждый из победителей дополнительно получит по 100 тысяч рублей.

По мнению организаторов конкурса, привлечение внимания к реализующимся на дальневосточных гектарах проектам создаст кумулятивный эффект и обеспечит дополнительное развитие программы. Многие работы были отмечены экспертами как привлекательные для инвестиций и могут претендовать на существующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Отметим, Приморье – самый популярный у участников программы «Дальневосточный гектар» регион. На сегодняшний день заявки на оформление земельных наделов в крае подали 48,5 тысячи человек. Это более трети от общего количества всех заявлений, зарегистрированных в федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ».

«В данный момент заключено 11,7 тысячи договоров на выдачу гектаров, еще 517 находятся на регистрации в Росреестре», – сообщил директор департамента земельных и имущественных отношений Приморья Александр Подольский.

Как отмечается, больше всего бесплатных гектаров в Приморье, если не считать население Дальнего Востока, выдано жителям Москвы и Московской области – переехать и развиваться в нашем крае захотели более 250 человек. Отдельно следует отметить соседние дальневосточные субъекты – жители этих территорий оформили около 250 участков.

Автор: Отдел новостей «В»