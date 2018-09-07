Горожан с ограниченными возможностями бесплатно обучают обработке древесины Теоретические и практические занятия по обработке древесины для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья проводит общественная организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов.

Это стало возможным благодаря финансовой поддержке администрации Владивостока, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«По итогам конкурсного отбора 10 общественных организаций в этом году получили финансовую поддержку на реализацию социальных проектов. Многие из них уже проведены, а другие сейчас продолжают свою активную реализацию. Так, к примеру, результат одного из проектов можно наблюдать на Спутнике. Здесь в районе частного сектора благодаря гранту от администрации территориальное общественное самоуправление «Спутник Владивостока» установило детскую площадку, о которой так мечтали местные жители», – рассказывают в управлении по исполнению программ по поддержке населения.

Общественная организация инвалидов войны в Афганистане продолжает обучать обработке древесины людей с ограниченными возможностями здоровья, участников боевых действий и членов их семей. В рамках занятий предусмотрены как теоретические, так и практические занятия.

«За счет средств субсидии была оборудована мастерская и проводятся занятия для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Всего в рамках проекта планируется обучить мастерству обработки древесины не менее 12 человек», – добавляют специалисты.

Узнать более подробно о проекте и записаться на занятия можно по телефону 8-984-153-00-37 (Олег Анатольевич).

Напомним, что в этом году 10 организаций Владивостока получают финансовую поддержку от администрации города в размере до 150 тысяч рублей. На эти средства в краевом центре уже проведены праздник Сабантуй, Сорочинская ярмарка, серия лекций для садоводов и огородников, установлена детская спортивно-игровая площадка, организуются мероприятия патриотической направленности, работа кружка для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов «Первые шаги в радиоэлектронике», проводятся занятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, оказание помощи и поддержки ветеранам и пожилым людям, а также проведено обучение водительскому мастерству инвалидов 1-й и 2-й групп.

Автор: Отдел новостей «В»