Находке досталась «Эдит Пиаф», а Камень-Рыболову – «Палата бизнес-класса» Артисты театра Приморского академического театра имени Максима Горького завершают свои гастроли по краю, самые масштабные за последние годы.

Первая волна спектаклей, которая прошла в крае с 15 по 23 августа, собрала более 10 тысяч зрителей в 13 районах Приморья.

«Четыре спектакля из постоянного репертуара труппы увидели жители нескольких районов края – Дальнегорска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Лесозаводска и других территорий Приморья», – отметили в краевом департаменте культуры.

Вторая часть тура стартовала 4 сентября со спектакля «Матросская тишина» для жителей Артема. Далее артисты побывали в Находке, где показали музыкально-мистическую мелодраму «Эдит Пиаф». В планах гастролей – поселки Камень-Рыболов и Хороль, где желающие смогут посмотреть комедию «Палата бизнес-класса».

«В этом году гастроли театра по краю расширили свою географию – по масштабу таких еще не было. Они охватили около 20 муниципалитетов. Кроме того, впереди начало нового сезона, у театра много задумок, в том числе глобальных, а мы, в свою очередь, будем эти начинания поддерживать», – приводит слова вице-губернатора Приморья Константина Межонова пресс-служба края.

А в конце сентября театр начинает новый сезон. Зрителям представят ряд премьер – спектакль «Сергей Есенин», «Нора» и «Эдит Пиаф». 5 октября зрителей ждет новая постановка – «Фрегат «София», а следующая премьера сезона – «12 стульев» в постановке Ефима Звеняцкого – состоится 22 декабря. Кроме того, Алла Решетникова, режиссер московского Театра Сергея Безрукова, приезжает работать над пьесой «Энергичные люди» по повести Василия Шукшина. Премьера запланирована на первую декаду февраля.

Автор: Отдел новостей «В»